Без визитов в ТЦК: когда в "Дії" запустят электронное бронирование, — Минобороны

По словам замминистра обороны Екатерины Черногоренко, через несколько недель будет проголосовано постановление об электронном бронировании, после чего эта функция появиться в "Дії".

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На портале "Дія" через три-четыре недели появится функция электронного бронирования от мобилизации, если в Кабинете министров поддержат соответствующее постановление. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в ходе конференции Forbes "Гроші для Перемоги", передает "Інтерфакс-Україна" 30 мая.

По словам Екатерины Черногоренко, в оборонном ведомстве считают, что электронное бронирование нужно необходимо запустить как можно быстрее, а сделать это планируют на портале "Дія". Внедрением новой услуги для украинцев занимаются Минэкономики и Минцифры.

"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", – сказала чиновница

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Екатерина Черногоренко подчеркнула, что работодатели, которые будут использовать электронный ресурс для бронирования сотрудников, должны "пользоваться позитивной дискриминацией". Что касается готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, по словам чиновницы, в Минобороны сделали "все, что должно было сделать".

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что через три-четыре недели… для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", — отметила Екатерина Черногоренко.

Напомним, представители Минэкономики в интервью от 28 мая заявили, что другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. В ведомстве сообщили, обсуждают с Минобороны и Минцифры подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" необходимые постановления и нормативно-правовые акты, а также ведут диалог с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.

Ранее, 22 апреля, первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров Украины разрабатывает механизм бронирования сотрудников от мобилизации через приложение "Дія". Это уже вторая попытка правительства, ведь осенью 2023 года Кабмин должен был утвердить предыдущий порядок э-бронирования.