"Альтернативы нет": Кабмин работает над внедрением электронного бронирования

По словам представителя Минэкономики, цифровое решение по бронированию военнообязанных появится тогда, когда Правительство наработает новые положения по бронированию.

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Министерство экономики Украины обсуждает с другими ведомствами, как лучше ввести электронное бронирование военнообязанных. Об этом AIN.UA сообщили представители Минэкономики.

"Другой альтернативы, кроме диджитализации процессов, связанных с бронированием, нет. Это будет однозначно сделано. Мы сейчас обсуждаем с Министерством обороны и Минцифры принципиальные подходы к тому, каким образом перевести "в цифру" постановление №76 или те нормативно-правовые акты, которые регулируют или будут регулировать вопросы бронирования военнообязанных", — сказал собеседник издания.

В Минэкономики уточнили, что также ведут диалог с бизнесом и профильными ассоциациями, другими представителями власти, народными депутатами и стейкхолдерами.

"Очевидно, что общество видит необходимость изменений. Цифровое решение появится, когда мы наработаем новые положения по бронированию, которые сбалансируют потребности безопасности и обороны, экономики, бюджета, бизнеса, гуманитарной сферы и т.д.", — отметили в Министерстве.

Напомним, 24 мая Кабмин Украины уточнил, кто будет согласовывать списки бронирования военнообязанных, которые были поданы до 10 мая 2024 года.

23 мая председатель комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что народные депутаты вместе с предпринимателями планируют уточнить детали мобилизации в Украине и вопросы бронирования.