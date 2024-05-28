"Альтернативи немає": Кабмін працює над впровадженням електронного бронювання

За словами представника Мінекономіки, цифрове рішення щодо бронювання військовозобов'язаних з'явиться тоді, коли Уряд напрацює нові положення щодо бронювання.

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Міністерство економіки України обговорює з іншими відомствами, як краще запровадити електронне бронювання військовозобов'язаних. Про це AIN.UA повідомили представники Мінекономіки.

"Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову №76 або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов’язаних", — сказав співрозмовник видання.

В Мінекономіки уточнили, що також ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", — наголосили в Міністерстві.

Нагадаємо, 24 травня Кабмін України уточнив, хто буде погоджувати списки бронювання військовозобов’язаних, які були подані до 10 травня 2024 року.

23 травня голова комітету ВРУ з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що народні депутати разом з підприємцями планують уточнити деталі мобілізації в Україні та питання бронювання.