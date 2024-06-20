Минобороны запустило чат-бот "Армія+" для военных и гражданских: как и зачем пользоваться

Чат-бот "Армія+" работает на базе Telegram и отвечает на вопросы о службе в армии, прохождении ВВК, бронировании от мобилизации и многие другие.

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В Украине запустили чат-бот для военнообязанных, военнослужащих и их семей "Армія+" в мессенджере Telegram. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook 20 июня.

Сообщается, что чат-бот "Армія+" создан для помощи украинским военным, гражданским лицам и их близким. Электронный консультант предоставит украинцам важную информацию касательно прохождения воинской службы, получения статуса участника боевых действий (УБД), выплат, льгот, лечения, протезирования, прохождения военно-врачебной комиссии, бронирования от мобилизации, рекрутинга и многих других вопросов.

Стартовое сообщение чат-бота "Армія+" Фото: Скриншот

Чтобы получить консультацию, достаточно найти чат-бот "Армия+" в мессенджере Telegram или перейти по ссылке. Для начала нужно выбрать свою категорию: военный, гражданский или член семьи военнослужащего, а затем интересующую тему из списка. Кроме того, можно самостоятельно написать вопрос.

Темы для военных в чат-боте "Армія+" Фото: Скриншот Темы для гражданских в чат-боте "Армія+" Фото: Скриншот

"Не медлите, присоединяйтесь к чат-боту Армия+ и получайте необходимую помощь уже сегодня!" — отметили в Минобороны.

Напомним, 7 апреля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что оборонное ведомство активно работает над запуском приложения для украинских военных "Армія+". Его планируют запустить уже этим летом.

Ранее, 24 мая, офицер Вооруженных сил Украины и глава управления IT в Министерстве обороны Украины Олег Берестовой сообщил, что в приложении "Армия+" будут доступны электронные рапорты, обучение, документы, сертификаты, награды и прочие функции.