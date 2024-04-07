Электронные рапорты и УБД: в Минобороны назвали первые услуги приложения "Армія+" (видео)

В приложении будет действовать целая экосистема сервисов, однако запускать их будут постепенно.

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Министерство обороны активно работает над запуском приложения для украинских военных "Армія+", запуск может состояться летом 2024 года. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила подробности в эфире телемарафона.

Электронные рапорты — это наиболее нужная функция для наших военнослужащих. Специалисты будут работать и над внедрением удостоверением участника боевых действий. Это должна быть сервисная функция, чтобы можно было заказать в удобном месте. По ее словам, государство должно быстро отвечать и предоставлять услуги.

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"Электронные рапорты — это наиболее востребованная функция, наиболее важная", — сообщила она.

Уже сформировали перечень сервисов, которые будут первыми при запуске. Специалисты понимают, какими будут первые сервисы.

"Это не только о продуктовой стороне непосредственно технической разработке формирования дизайна", — рассказала она.

По словам Черногоренко, в приложении будет целая экосистема сервисов, однако запускать их будут постепенно. Закон об общей цифровизации армии позволит запустить соответствующее приложение.

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Приложение "Армія+"

В феврале в Минобороны анонсировали разработку мобильного приложения "Армія+", в котором будут доступны документы и услуги для военных. Военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

В ведомстве рассказали, что определенные услуги существенно облегчат жизнь военных. Электронное удостоверение защитника упрощает доступ к е-услугам и боевым системам. Комплексная база знаний будет источником проверенной информации о прохождении службы.

Формы обратной связи внедряется для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных. Также военные учебные онлайн курсы для саморазвития.

Напомним, Минобороны объяснили, кого уволят из ВСУ. Граждан, которые имели статус "ограниченно годные", не будут сразу увольнять из ВСУ или мобилизовать.