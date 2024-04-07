Електронні рапорти й УБД: у Міноборони назвали перші послуги застосунку "Армія+" (відео)

У застосунку буде діяти ціла екосистема сервісів, проте запускати їх будуть поступово.

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Міністерство оборони активно працює над запуском застосунку для українських військових "Армія+", запуск може відбутися влітку 2024 року. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила подробиці в ефірі телемарафону.

Електронні рапорти – це найбільш потрібна функція для наших військовослужбовців. Фахівці працюватимуть й над впровадженням посвідченням учасника бойових дій. Це має бути сервісна функція, щоб можна було замовити у зручному місці. З її слів, держава має швидко відповідати та надавати послуги.

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"Електронні рапорти – це найбільш затребувана функція, найбільш важлива", – повідомила вона.

Вже сформували перелік сервісів, які будуть першими під час запуску. Фахівці розуміють, якими будуть перші сервіси.

"Це не тільки про продуктову сторону безпосередньо технічну розробку формування дизайну", – розповіла вона.

Зі слів Черногоренко, у застосунку буде ціла екосистема сервісів, проте запускати їх будуть поступово. Закон про загальну цифровізацію армії дозволить запустити відповідний застосунок.

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Застосунок "Армія+"

У лютому у Міноборони анонсували розробку мобільного застосунок Армія+, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

У відомстві розповіли, що певні послуги суттєво полегшать життя військових. Електронне посвідчення захисника спрощує доступ до е-послуг та бойових систем. Комплексна база знань буде джерелом перевіреної інформації щодо проходження служби.

Форми зворотного зв'язку впроваджується для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних. Також військові навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Нагадаємо, Міноборони пояснили, кого звільнять із ЗСУ. Громадян, які мали статус "обмежено придатні", не будуть відразу звільняти із ЗСУ або мобілізувати.