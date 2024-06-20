Міноборони запустило чат-бот "Армія+" для військових і цивільних: як і навіщо користуватися

Чат-бот "Армія+" працює на базі Telegram і відповідає на запитання про службу в армії, проходження ВЛК, бронювання від мобілізації та багато інших.

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В Україні запустили чат-бот для військовозобов'язаних, військовослужбовців та їхніх сімей "Армія+" у месенджері Telegram. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у Facebook 20 червня.

Повідомляється, що чат-бот "Армія+" створено для допомоги українським військовим, цивільним особам та їхнім близьким. Електронний консультант надасть українцям важливу інформацію щодо проходження військової служби, отримання статусу учасника бойових дій (УБД), виплат, пільг, лікування, протезування, проходження військово-лікарської комісії, бронювання від мобілізації, рекрутингу та багатьох інших питань.

Стартове повідомлення чат-бота "Армія+" Фото: Скриншот

Щоб отримати консультацію, достатньо знайти чат-бот "Армія+" у месенджері Telegram або перейти за посиланням. Для початку потрібно вибрати свою категорію: військовий, цивільний або член сім'ї військовослужбовця, а потім тему, що цікавить, зі списку. Крім того, можна самостійно написати запитання.

Теми для військових у чат-боті "Армія+" Фото: Скриншот Теми для цивільних у чат-боті "Армія+" Фото: Скриншот

"Не зволікайте, приєднуйтесь до чат-боту Армія+ та отримуйте необхідну допомогу вже сьогодні!" — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 7 квітня заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко заявила, що оборонне відомство активно працює над запуском застосунку для українських військових "Армія+". Його планують запустити вже цього літа.

Раніше, 24 травня, офіцер Збройних сил України та голова управління IT у Міністерстві оборони України Олег Берестовий повідомив, що в застосунку "Армія+" будуть доступні електронні рапорти, навчання, документи, сертифікати, нагороди та інші функції.