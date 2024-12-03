Средняя сумма вознаграждения для российских контрактников, которые воюют в Украине, выросла более чем в пять раз, достигая 1,3 миллиона рублей, что эквивалентно полутора годам средней зарплаты.

В 2024 году российские регионы резко увеличили выплаты за заключение контрактов с Министерством обороны, стремясь привлечь больше желающих воевать в Украине. Средняя сумма регионального вознаграждения выросла до 897 тысяч рублей, что более чем в пять раз превышает показатели прошлого года. Об этом пишет российские медиа "Важные истории".

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Вместе с федеральной выплатой в 400 тысяч рублей контрактники теперь получают в среднем 1,3 миллиона рублей (около 508 тысячи гривен) — эквивалент полутора лет средней зарплаты по стране, пишут российские журналисты.

В ряде регионов выплаты достигли рекордных значений. Так, Белгородская и Нижегородская области предложили до 3 миллионов рублей, включая федеральную часть, а в Москве и Санкт-Петербурге суммы составили 2,3 и 2,1 миллиона соответственно. Даже в Северной Осетии, где выплаты традиционно минимальны, теперь гарантируют 800 тысяч рублей.

Как пишет российское медиа, некоторые субъекты установили абсолютные рекорды по темпам увеличения выплат. Так, в Свердловской области сумма выросла в 75 раз — с 20 тысяч рублей в начале года до 1,5 миллиона рублей к его завершению. В Ивановской области выплаты увеличились в 32 раза, а в Белгородской — в 26 раз.

Некоторые субъекты установили абсолютные рекорды по темпам увеличения выплат Фото: Важные истории

На фоне таких выплат регионы тратят в среднем 13% своих бюджетов на социальные нужды на программы стимулирования контрактников. Это позволило ускорить темпы набора на службу в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

"Губернатор одного из регионов — Ульяновской области — прямо признал, что это необходимо, чтобы до конца года восполнить потери", — пишет росСМИ.

Напомним, в августе французская газета Le Monde писала о том, что Президент России Владимир Путин создал такую экономическую модель в РФ, при которой мужчине выгоднее умереть, чтобы его семья имела хорошее финансовое будущее.