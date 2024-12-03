Середня сума винагороди для російських контрактників, які воюють в Україні, зросла більш ніж уп'ятеро, досягаючи 1,3 мільйона рублів, що еквівалентно півторам рокам середньої зарплати.

У 2024 році російські регіони різко збільшили виплати за укладення контрактів із Міністерством оборони, прагнучи залучити більше охочих воювати в Україні. Середня сума регіональної винагороди зросла до 897 тисяч рублів, що більш ніж у п'ять разів перевищує показники минулого року. Про це пише російські медіа "Важные истории".

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Разом із федеральною виплатою в 400 тисяч рублів контрактники тепер отримують у середньому 1,3 мільйона рублів (приблизно 508 тисячі гривень) — еквівалент півтора року середньої зарплати по країні, пишуть російські журналісти.

У низці регіонів виплати досягли рекордних значень. Так, Бєлгородська і Нижньогородська області запропонували до 3 мільйонів рублів, включно з федеральною частиною, а в Москві і Санкт-Петербурзі суми склали 2,3 і 2,1 мільйона відповідно. Навіть у Північній Осетії, де виплати традиційно мінімальні, тепер гарантують 800 тисяч рублів.

Як пише російське медіа, деякі суб'єкти встановили абсолютні рекорди за темпами збільшення виплат. Так, у Свердловській області сума зросла в 75 разів — з 20 тисяч рублів на початку року до 1,5 мільйона рублів до його завершення. В Іванівській області виплати збільшилися в 32 рази, а в Бєлгородській — у 26 разів.

Деякі суб'єкти встановили абсолютні рекорди за темпами збільшення виплат Фото: Важные истории

На тлі таких виплат регіони витрачають у середньому 13% своїх бюджетів на соціальні потреби на програми стимулювання контрактників. Це дало змогу прискорити темпи набору на службу в шість разів порівняно з минулим роком.

"Губернатор одного з регіонів — Ульяновської області — прямо визнав, що це необхідно, щоб до кінця року заповнити втрати", — пише росЗМІ.

Нагадаємо, у серпні французька газета Le Monde писала про те, що Президент Росії Володимир Путін створив таку економічну модель у РФ, за якої чоловікові вигідніше померти, щоб його сім'я мала гарне фінансове майбутнє.