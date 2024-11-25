"Змагаються за кількість": Путін удвічі підняв виплати рогсвардійцям, які воюватимуть в Україні

За словами журналістів, відтепер ті росгвардійці, які підпишуть контракт з Міноборони РФ, отримуватимуть по 400 тисяч рублів.

Президент РФ Володимир Путін у понад два рази підняв виплати росгвардійцям за підписання контракту з Міністерством оборони. Про це повідомило російське видання Astra.

"Тепер за підписання контракту на участь у війні з Україною бійцям Росгвардії будуть одноразово виплачувати 400 тисяч рублів", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що раніше росгвардійцям виплачували по 195 тисяч рублів: ця сума не змінювалась з листопада 2022 року.

"Таку саму виплату в 400 тисяч рублів зараз отримують усі контрактники", — підкреслили автори матеріалу.

Указ Путіна Фото: Astra

Указ Путіна Фото: Astra

Водночас журналісти нагадали, що у листопаді цього року російська влада вже змінювала систему грошової винагороди військових.

"Два тижні тому після указу Путіна уряд різко скоротив виплати військовим за поранення — у 30 разів. Потім Путін (уже своїм власним указом) підняв виплати за поранення, що спричинили інвалідність, на мільйон рублів. Після цього Держдума зобов'язала добровольців платити за втрачену в бою військову техніку", — йдеться у матеріалі.

Автори матеріалу наголосили, що все це відбувається на тлі зростання розміру одноразових виплат за підписання контракту, внаслідок чого російські регіони "змагаються за кількість відправлених на війну контрактників".

Зокрема згадується, що у Бєлгородській області за підписання безстрокового контракту з Міноборони можна отримати 3 млн рублів.

Нагадаємо, 25 жовтня у Чечні розстріляли вантажівку з росгвардійцями.

У вересні в Єкатеринбурзі на КПП військової частини підірвали росгвардійців.