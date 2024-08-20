Росгвардійців з Красноярська перекидають в Курську область, — Атеш (фото)

Як повідомили українські партизани, особовий склад Росгвардії з Красноярська готовий саботувати накази своїх командирів.

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Бійців військової частини Росгвардії з Красноярська перекидають в Курську область. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

Партизани зазначили, що розвідали військову частину у цьому місті, а агент "Атеш" вивчив графіки чергувань і маршрути патрулів на території частини.

Місце розташування військової частини Росгвардії у Красноярську Фото: Атеш

"У розмові з черговим на КПП з'ясувалося, що особовий склад направляють у Курську область, хоча за документами вони значаться залученими до охорони порядку в Сибірському військовому окрузі", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" уточнили, що особовий склад красноярської Росгвардії готовий до саботажу наказів командирів, адже не отримує належних виплат за підготовку до бойових дій.

"Решта інформації, що не підлягає публікації, була детально проаналізована і оперативно передана Силам оборони України", — зазначили в "Атеш".

Нагадаємо, 19 серпня партизанський рух "Атеш" повдіомив, що морська піхота РФ зазнає величезних втрат в Курській області.

14 серпня партизани повідомили, що курсантів військових училищ РФ відправили воювати в Херсонську область.