Курсантів військових училищ РФ відправили воювати в Херсонську область, — Атеш

За інформацією, яку отримали партизани, ці курсанти виконують поставлені перед підрозділами завдання на рівні з іншими військовослужбовцями РФ, які там перебувають.

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Командування ЗС РФ вирішило відправити на фронт до Херсонської області курсантів, які навчаються у військових навчальних закладах Росії. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Курсантів військових вишів відправили до Херсонської області, отримувати бойовий досвід", — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію представники "Кібер "АТЕШ" отримали від відділу персоналу 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

"Поки 810 бригада намагається вижити в Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів", — зазначили в "Атеш".

Партизани також пояснили, що ці курсанти виконують ті ж самі поставлені завдання, що й інші військовослужбовці РФ у цих підрозділах.

"Ймовірно, кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою для випускників військових училищ", — наголосили в "Атеш".

Там також оприлюднили перелік з кількома прізвищами тих, хто вже відправився до Херсонської області воювати проти України.

Перелік курсантів Фото: Атеш

"Цікаво, як командири цих курсантів пояснюватимуть матерям, якщо їхні сини не повернуться з цієї "практики", — підкреслили в "Атеш".

Нагадаємо, 13 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що РФ перекидає війська з Придніпровського напрямку під Курськ.

12 серпня видання The Economist повідомило, що РФ перекинула війська з Харківського напрямку в Курську область.