РФ атакує плацдарми ЗСУ й втрачає човни на лівобережжі: що відбувається на Херсонщині

На лівому березі Херсонщини російським військовим складно досягти українських вогневих позицій та спостережників. За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, ворогу доводиться формувати водні перешкоди.

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Збройні сили Російської Федерації час від часу намагаються атакувати плацдарми Сил оборони на лівобережжі Дніпра Херсонської області, проте зазначають невдачі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Еспресо".

Ситуація на лівобережжі Дніпра

"Час від часу вони намагаються атакувати наші плацдарми на лівобережжі Дніпра, північніше села Кринки. Але з огляду на характер місцевості там вони не мають успіху", — сказав Дмитро Лиховій.

За його словами, на лівому березі противнику складно досягти українських вогневих позицій та спостережників. Адже там протоки, і росіянам доводиться форсувати водні перешкоди. В результаті ворог зазнає втрат у човнах. Так протягом 8 серпня було знищено 5 човнів, тоді як бойових зіткнень не відбулося.

Запорізький напрямок: що відомо

Дмитро Лиховій розповів, що на Запорізькому фронті окупанти атакують українські позиції малими піхотними групами без використання бронетехніки.

Проте ворог активно використовує артилерію та інші засоби ураження. Через це час від часу позиції руйнуються, а тому Сили оборони їх змінюють.

Протягом 8 серпня в операційній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян становлять 75 осіб, з яких 40 вбитими, 34 пораненими, один полонений. Загалом від початку серпня на Оріхівському напрямку українські військові полонили 11 окупантів.

Нагадаємо, 1 серпня військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що ЗС РФ наступають за допомогою водного транспорту на Херсонському напрямку. За його словами, ворога знищують FPV-дрони.

7 серпня у пресслужбі ГУР розповіли про операцію на Херсонщині. Зокрема, на Тендрівській косі було висаджено десант розвідки.