РФ атакует плацдармы ВСУ и теряет лодки на левобережье: что происходит на Херсонщине

На левом берегу Херсонщины российским военным сложно достичь украинских огневых позиций и наблюдателей. По словам представителя ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, врагу приходится формировать водные преграды.

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Вооруженные силы Российской Федерации время от времени пытаются атаковать плацдармы Сил обороны на левобережье Днепра Херсонской области, однако отмечают неудачи. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Эспрессо".

Ситуация на левобережье Днепра

"Время от времени они пытаются атаковать наши плацдармы на левобережье Днепра, севернее села Крынки. Но учитывая характер местности там они не имеют успеха", — сказал Дмитрий Лиховий.

По его словам, на левом берегу противнику сложно достичь украинских огневых позиций и наблюдателей. Ведь там проливы, и россиянам приходится форсировать водные преграды. В результате враг несет потери в лодках. Так в течение 8 августа было уничтожено 5 лодок, тогда как боевых столкновений не произошло.

Запорожское направление: что известно

Дмитрий Лиховий рассказал, что на Запорожском фронте оккупанты атакуют украинские позиции малыми пехотными группами без использования бронетехники.

Однако враг активно использует артиллерию и другие средства поражения. Поэтому время от времени позиции разрушаются, а потому Силы обороны их меняют.

В течение 8 августа в операционной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составляют 75 человек, из которых 40 убитыми, 34 ранеными, один пленный. Всего с начала августа на Ореховском направлении украинские военные взяли в плен 11 оккупантов.

Напомним, 1 августа военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что ВС РФ наступают с помощью водного транспорта на Херсонском направлении. По его словам, врага уничтожают FPV-дроны.

7 августа в пресс-службе ГУР рассказали об операции на Херсонщине. В частности, на Тендровской косе был высажен десант разведки.