"Там нет возможности держать оборону": оккупанты полностью разрушили Крынки, — ВСУ

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, ВС РФ длительное время обстреливали населенный пункт на левобережье Днепра при помощи всевозможного вооружения. Теперь украинские защитники находятся на других позициях и плацдармах.

Related video

Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Днепра в Херсонской области. В том числе и рядом с селом Крынки. Об этом в комментарии "Крым.Реалии" заявил спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, на островах в районе Крынок украинские защитники дальше продолжают работать и отбивать вражеские атаки. В самом населенном пункте позиции ВСУ были разрушены до основания после интенсивных и длительных обстрелов и авиаударов со стороны врага.

"Само поселок практически полностью уничтожен. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах, а также на левом берегу Днепра", – заявил Дмитрий Лиховий.

В ВСУ рассказали о ситуации на левобережье Днепра и в Крынках Фото: DeepStateMAP

Отдельно представитель ОСГВ "Таврия" добавил, что именно Приднепровское направление на этом участке фронта является "самым горячим", однако относительно, там ежедневно россияне пытаются проводить штурмы.

Их сравнительно больше, если брать другие линии боевого соприкосновения в операционной зоне бойцов ОСГВ "Таврия", отмечает спикер.

"Но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка… Это немного меньшая интенсивность, чем была раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными", – подытожил Дмитрий Лиховий.

Напомним, 18 июля сообщалось, что Силы обороны вышли из села Крынки, но операция на островах Днепра продолжается, о чем заявили представители проекта DeepState. Вооруженным силам Украины по объективным причинам пришлось выйти с плацдарма в Крынках. Село, подчеркнули аналитики, практически уничтожено россиянами.