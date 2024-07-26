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"Там немає можливості тримати оборону": окупанти повністю зруйнували Кринки, — ЗСУ

Боєць ЗСУ на фронті
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | У ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Дніпра і в Кринках (ілюстративне зображення)

За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, ЗС РФ тривалий час обстрілювали населений пункт на лівобережжі Дніпра за допомогою всілякого озброєння. Тепер українські захисники перебувають на інших позиціях і плацдармах.

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Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Зокрема й поруч із селом Кринки. Про це в коментарі "Крим.Реалії" заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, на островах у районі Кринок українські захисники далі продовжують працювати та відбивати ворожі атаки. У самому населеному пункті позиції ЗСУ були зруйновані вщент після інтенсивних і тривалих обстрілів та авіаударів з боку ворога.

"Саме селище практично повністю знищене. Там немає можливості тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому українські захисники перебувають на інших певних позиціях і плацдармах, а також на лівому березі Дніпра", — заявив Дмитро Лиховій.

Карта бойових дій Fullscreen
У ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Дніпра і в Кринках
Фото: DeepStateMAP

Окремо представник ОСУВ "Таврія" додав, що саме Придніпровський напрямок на цій ділянці фронту є "найгарячішим", проте відносно, там щодня росіяни намагаються проводити штурми.

Їх порівняно більше, якщо брати інші лінії бойового зіткнення в операційній зоні бійців ОСГВ "Таврія", зазначає речник.

"Але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, іноді два. Іноді може бути близько десятка... Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутись на ці наші плацдарми продовжуються, проте вони залишаються безуспішними", — підсумував Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що Сили оборони вийшли із села Кринки, але операція на островах Дніпра триває, про що заявили представники проєкту DeepState. Збройним силам України з об'єктивних причин довелося вийти з плацдарму в Кринках. Село, підкреслили аналітики, практично знищено росіянами.