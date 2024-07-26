"Там немає можливості тримати оборону": окупанти повністю зруйнували Кринки, — ЗСУ

За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, ЗС РФ тривалий час обстрілювали населений пункт на лівобережжі Дніпра за допомогою всілякого озброєння. Тепер українські захисники перебувають на інших позиціях і плацдармах.

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Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Зокрема й поруч із селом Кринки. Про це в коментарі "Крим.Реалії" заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, на островах у районі Кринок українські захисники далі продовжують працювати та відбивати ворожі атаки. У самому населеному пункті позиції ЗСУ були зруйновані вщент після інтенсивних і тривалих обстрілів та авіаударів з боку ворога.

"Саме селище практично повністю знищене. Там немає можливості тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому українські захисники перебувають на інших певних позиціях і плацдармах, а також на лівому березі Дніпра", — заявив Дмитро Лиховій.

У ЗСУ розповіли про ситуацію на лівобережжі Дніпра і в Кринках Фото: DeepStateMAP

Окремо представник ОСУВ "Таврія" додав, що саме Придніпровський напрямок на цій ділянці фронту є "найгарячішим", проте відносно, там щодня росіяни намагаються проводити штурми.

Їх порівняно більше, якщо брати інші лінії бойового зіткнення в операційній зоні бійців ОСГВ "Таврія", зазначає речник.

"Але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, іноді два. Іноді може бути близько десятка... Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутись на ці наші плацдарми продовжуються, проте вони залишаються безуспішними", — підсумував Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що Сили оборони вийшли із села Кринки, але операція на островах Дніпра триває, про що заявили представники проєкту DeepState. Збройним силам України з об'єктивних причин довелося вийти з плацдарму в Кринках. Село, підкреслили аналітики, практично знищено росіянами.