Сили оборони вийшли з села Кринки, але операція на островах Дніпра триває, — DeepState (карта)

Збройним силам України з об'єктивних причин довелося вийти з плацдарму в Кринках. Село, наголосили аналітики, практично знищено росіянами.

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З середини жовтня 2023-го до липня 2024-го на лівому березі Дніпра в Херсонській області тривала операція ЗСУ, в основному, у селі Кринки — єдиний населений пункт Лівобережжя, де силам оборони вдалось закріпитись. Аналітики DeepState написали про підсумки військової операції та її подальшу перспективу.

За інформацією ресурса "Слідство.Інфо", під час боїв на лівому березі Дніпра зникло безвісти 788 українських військовослужбовця, а 262 загинуло. Одними з останніх були бійці 88 батальйону 35 ОБрМП, зазначають аналітики. Вночі 17 червня росіяни використали протитанкову міну проти бліндажа, у якому знаходилися українські бійці.

"Троє, швидше за все, загинуло одразу, 2 загинуло в стрілецькому бою. Решта 6 змогла відійти на острів, де зав'язався ще один бій, вижив лише 1, але і з ним було втрачено візуальний контакт", — повідомили у DeepState.

Також вони зазначають, що біля Кринок знаходиться багато островів і операція на них триває досі.

Й бої за острови стане новою проблема, оскільки концентрація живої сили противника на лівому березі дуже значна. З часом окупанти займуть більшість островів або ж ту частину, яка прострілюється менше, не виключають аналітики ресурсу.

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Водночас ворог може спробувати зробити плацдарм на правому березі, але це буде суто політична акція і загрози вона не становитиме.

"Натомість відповідати на неї доведеться", — підкреслюють у DeepState.

Сам плацдарм Сил оборони на Лівому березі і більшість безглуздих наказів, як пишуть аналітики, пов'язують з генерал-лейтенантом Юрієм Содолем.

"Коли він перейшов у КОС та ОСУВ "Хортиця", то у всій Морській піхоті було свято", — наголошують на каналі.

Плацдарм не посилювали, а лише підтримували, тобто це означало, що рано чи пізно операція була б згорнута і ніхто далі не наступатиме, — пишуть DeepState, додаючи, що були об'єктивні причини не поспішати заявляти про зміни в Кринках.

Водночас село на мапі протягом всього часу на вимогу морпіхів позначалося як "сіра зона", бо операцію могли згорнути в будь-який момент.

"Тривалий час ніхто з офіційних осіб не хотів підтверджувати висадку, тепер же офіційні особи не поспішають казати правду", — резюмують у DeepState, додавши, що "мапу оновлено".

Виведення ЗСУ з Кринок

16 липня ЗМІ з посиланням на джерело в Генштабі повідомили, що українські військові вийшли з Кринок Херсонської області. Бойові дії змістилися на острови, оскільки тримати рубіж у населеному пункті вже не було сенсу через його знищення.

Пізніше військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак заявив, що виведення Сил оборони з Кринок сталося раніше.