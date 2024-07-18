"Маємо інші плацдарми": в ЗСУ заявили, що продовжують виконувати бойові завдання в Кринках

Українські бійці і надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на Лівому березі, а більшість позицій в Кринках непридатні для використання, повідомив Дмитро Лиховій.

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Сили оборони України продовжують виконувати завдання на лівобережжі Херсонської області, зокрема і в селі Кринки. Про це в ефірі телемарафону 18 липня заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, ситуація в Кринках "трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери".

"Ключовий наш меседж такий — Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на Лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки. Однак, дійсно, більшість основних позицій українських військ у цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент. Саме село перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами", — пояснив речник.

Він додав, що в населеному пункті немає де тримати оборону.

"Але українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на Лівобережжі Дніпра: знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат. Крім Кринків, маємо інші плацдарми і бойова робота на Лівобережжі Дніпра продовжується", — проінформував Лиховій.

В 37-й окремій бригаді морської піхоти теж заявили, що через повне руйнування населеного пункту тримати оборону там неможливо.

"Так, основні сили відвели, адже суто фізично не було де тримати оборону — село знищено вщент не лише на землі, але й під нею (підвали, гаражі, ями — все зруйновано і засипано)", – повідомив речник 37-ї бригади Дмитро Бобков.

Нагадаємо, що українські захисники наголошують, що їх не вибили з Кринок росіяни, а вони вийшли самі. Позиції на цій ділянці фронту продовжують утримуватися.