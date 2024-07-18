"Есть другие плацдармы": в ВСУ заявили, что продолжают выполнять боевые задачи в Крынках

Украинские бойцы и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левом берегу, а большинство позиций в Крынках непригодны для использования, сообщил Дмитрий Лиховий.

Related video

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи на левобережье Херсонской области, в том числе и в селе Крынки. Об этом в эфире телемарафона 18 июля заявил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, ситуация в Крынках "немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры".

"Ключевой наш месседж таков — Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на Левобережье Днепра, в том числе и в районе населенного пункта Крынки. Однако, действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия противника разрушены до основания. Само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами", — пояснил спикер.

Он добавил, что в населенном пункте негде держать оборону.

"Но украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левобережье Днепра: уничтожают оккупантов и наносят российской армии ощутимые потери. Кроме Крынков, есть другие плацдармы и боевая работа на Левобережье Днепра продолжается", — проинформировал Лиховий.

В 37-й отдельной бригаде морской пехоты тоже заявили, что из-за полного разрушения населенного пункта держать оборону там невозможно.

"Да, основные силы отвели, ведь чисто физически негде было держать оборону — село уничтожено полностью не только на земле, но и под ней (подвалы, гаражи, ямы — все разрушено и засыпано)", — сообщил представитель 37-й бригады Дмитрий Бобков.

Напомним, что украинские защитники отмечают, что их не выбили из Крынок россияне, а они вышли сами. Позиции на этом участке фронта продолжают удерживаться.