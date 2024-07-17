"Не вибили": в Силах оборони пояснили відхід з Кринок, і чи втрачені там позиції (відео)

Українські захисники наголошують, що їх не вибили з Кринок росіяни, а вони вийшли самі. Позиції на цій ділянці фронту продовжують утримуватися.

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Попри те, що ЗМІ повідомили, що Сили оборони нібито залишили Кринки на Лівому березні Дніпра, Генеральний штаб ЗСУ і президент України цю інформацію не коментували, тому довіряти можна тільки офіційній інформації. Про це 17 липня сказав речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі "Апостроф TV".

"Подібна інформація має бути верифікована. Вона має іти від Генерального штабу або від президента нашої держави як верховного головнокомандувача", — зазначив він.

Водночас речник української добровольчої армії "Південь" спростував інформацію про втрату українськими морпіхами позицій біля Кринок.

"Наші морпіхи з'явилися на Лівобережжі восени минулого року. Мова йде про плацдарми на лівому березі, один з яких знаходився в районі населеного пункту Кринки. Вони утримуються і не допущено втрати наших позицій. Орієнтуємось саме на це. Це є базові положення для подачі інформації і її сприйняття", — заявив Братчук.

Боєць 24-ї бригади ЗСУ з позивним "Осман" у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" наголосив, що українські захисники самі залишили Кринки, а не їх звідти вибили росіяни.

"Наголошую на тому, що наших не вибили звідти, а вони реально вийшли. Цей момент став святом для наших побратимів, проте роботи для ударників та арти менше не стало", — проінформував він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 17 липня не йшлося окремо про Кринки, але було проінформовано, що на Придніпровському та Оріхівському напрямках усі зусилля окупантів потіснити українські підрозділи із займаних позицій також не мали успіху.

Нагадаємо, що раніше російські військкори зауважили, що нібито були непідтверджені відомості про те, що ЗСУ відступили з Кринків. Проте інші мілблогери РФ наголошували, що українці присутні в населеному пункті.