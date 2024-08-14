Курсантов военных училищ РФ отправили воевать в Херсонскую область, — Атеш
По информации, которую получили партизаны, эти курсанты выполняют поставленные перед подразделениями задачи наравне с другими военнослужащими РФ, которые там находятся.
Командование ВС РФ решило отправить на фронт в Херсонскую область курсантов, которые учатся в военных учебных заведениях России. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".
"Курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область, получать боевой опыт", — говорится в сообщении.
Эту информацию представители "Кибер "АТЕШ" получили от отдела персонала 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.
"Пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций возле Перекопского перешейка оставили курсантов", — отметили в "Атэш".
Партизаны также объяснили, что эти курсанты выполняют те же самые поставленные задачи, что и другие военнослужащие РФ в этих подразделениях.
"Вероятно, количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ", — отметили в "Атэш".
Там также обнародовали перечень с несколькими фамилиями тех, кто уже отправился в Херсонскую область воевать против Украины.
"Интересно, как командиры этих курсантов будут объяснять матерям, если их сыновья не вернутся с этой "практики", — подчеркнули в "Атэш".
Напомним, 13 августа представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что РФ перебрасывает войска с Приднепровского направления под Курск.
12 августа издание The Economist сообщило, что РФ перебросила войска с Харьковского направления в Курскую область.