Курсантов военных училищ РФ отправили воевать в Херсонскую область, — Атеш

По информации, которую получили партизаны, эти курсанты выполняют поставленные перед подразделениями задачи наравне с другими военнослужащими РФ, которые там находятся.

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Командование ВС РФ решило отправить на фронт в Херсонскую область курсантов, которые учатся в военных учебных заведениях России. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область, получать боевой опыт", — говорится в сообщении.

Эту информацию представители "Кибер "АТЕШ" получили от отдела персонала 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.

"Пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций возле Перекопского перешейка оставили курсантов", — отметили в "Атэш".

Партизаны также объяснили, что эти курсанты выполняют те же самые поставленные задачи, что и другие военнослужащие РФ в этих подразделениях.

"Вероятно, количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ", — отметили в "Атэш".

Там также обнародовали перечень с несколькими фамилиями тех, кто уже отправился в Херсонскую область воевать против Украины.

Перечень курсантов Фото: Атеш

"Интересно, как командиры этих курсантов будут объяснять матерям, если их сыновья не вернутся с этой "практики", — подчеркнули в "Атэш".

Напомним, 13 августа представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что РФ перебрасывает войска с Приднепровского направления под Курск.

12 августа издание The Economist сообщило, что РФ перебросила войска с Харьковского направления в Курскую область.