Росгвардейцев из Красноярска перебрасывают в Курскую область, — Атеш (фото)

Как сообщили украинские партизаны, личный состав Росгвардии из Красноярска готов саботировать приказы своих командиров.

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Бойцов воинской части Росгвардии из Красноярска перебрасывают в Курскую область. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

Партизаны отметили, что разведали воинскую часть в этом городе, а агент "Атеш" изучил графики дежурств и маршруты патрулей на территории части.

Место расположения воинской части Росгвардии в Красноярске Фото: Атеш

"В разговоре с дежурным на КПП выяснилось, что личный состав направляют в Курскую область, хотя по документам они числятся задействованными для охраны порядка в Сибирском военном округе", — говорится в сообщении.

В "Атэш" уточнили, что личный состав красноярской Росгвардии готов к саботажу приказов командиров, ведь не получает положенных выплат за подготовку к боевым действиям.

"Остальная информация, не подлежащая публикации, была детально проанализирована и оперативно передана Силам обороны Украины", — отметили в "Атэш".

Напомним, 19 августа партизанское движение "Атеш" сообщило, что морская пехота РФ несет огромные потери в Курской области.

14 августа партизаны сообщили, что курсантов военных училищ РФ отправили воевать в Херсонскую область.