В Єкатеринбурзі на КПП військової частини підірвали росгвардійців: подробиці від ГУР (фото)

За повідомленням ГУР, атакувати КПП військові частини їм допомагали представники підпілля. Саме вони виготовили вибуховий пристрій і змогли його розмістити у потрібному місці.

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В російському місті Єкатеринбург біля контрольно-пропускного пункту військової частини пролунав вибух, в результаті якого був ліквідований ворожий особовий склад. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

"11 вересня 2024 року в місті Єкатеринбург на Росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії", — розповіли в ГУР.

За даними військових, "акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України" російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти Володимира Путіна на території Російської Федерації. Вони виготовили вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг та приховано розмістили біля КПП росгвардійців.

"В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців", — додали у відомстві.

Там зазначили, що для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги. Окрім цього у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.

Вибух в Єкатеринбурзі

В Єкатеринбурзі пролунали вибухи

Вибухи біля КПП в Єкатеринбурзі

Вибухи в Росії

Через вибухи в Єкатеринбурзі відняли гелікоптер

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили, що вночі 10 вересня українські військові нібито атакували низку російських областей за допомогою безпілотних літальних апаратів. Тоді у російському оборонному відомстві говорили про знищення та перехоплення 144 українських БПЛА.

Додамо, що це не перша атака БПЛА в Росії. Раніше там зазначали, що вночі сили ППО збили 38 безпілотників.