Росію атакували десятки БПЛА: нібито є загиблі, електропідстанція горіла 4 години (відео)

У ворожому Міноборони заявили, що сили ППО нібито збили 38 дронів. У Бєлгороді здійнявся стовп диму, під Ростовом спалахнула пожежа, а у Курську гриміли вибухи.

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У Міноборони РФ поскаржились на нічну "спробу терористичної атаки". Російські регіони атакувала зграя БПЛА. Про це відомо з публікації пресслужби від 9 липня.

У російському міністерству стверджують, що вночі сили ППО збили 38 безпілотників, зокрема:

три — над Бєлгородською областю;

сім — над Курською областю;

два — над Воронезькою областю;

21 — над Ростовською областю;

п’ять — над Астраханською областю.

Атака БПЛА: наслідки у Бєлгородські області

У соцмережах о 23:37 повідомили, що після "гучних звуків" над Бєлгородом здійнявся стовп диму.

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про одного загиблого та кількох постраждалих. З його слів, одного чоловіка з мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням руки госпіталізували, також "швидка" забрала чоловіка з контузією. Частково у Шебекіно та у Грайворонському міському окрузі зникло світло.

Також Гладков поскаржився на вибиті вікна, пошкодження господарських й соціальних об’єктів, приватних будинків й машин. Один приватний житловий будинок, з його слів, повністю зруйнований.

Фото наслідків атаки у Бєлгородській області Фото: Настоящий Гладков

Атака БПЛА: наслідки у Курській області

У мережі передавали, що о 23:01 в Курську пролунала сирена, а вже з 23:21 почали гриміти вибухи.

В.о. губернатора Олексій Смирнов заявив про те, що ППО збила чотири українських БПЛА. Про наслідки атаки у регіоні він не згадав.

Атака БПЛА: наслідки у Воронезькій області

Губернатор Олександр Гусєв заявив, що, попередньо, руйнувань та постраждалих у регіоні немає.

Атака БПЛА: наслідки у Ростовській області

У соцмережах о 1:32 заявили, що на захід від Ростова прогримів вибух, а перед цим було чутно БПЛА. О 2:06 з’явилися кадри з місця удару одного з безпілотників, на яких можна побачити пожежу.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Губернатор Василь Голубєв о 3:05 заявив, що в Родіоново-Несвітайському районі загорілися два трансформатори на електропідстанції. Також у Ростові-на-Дону через падіння уламків БПЛА спалахнула "суха рослинність", яку швидко затушили.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi Фото з місця подій Фото: Соцмережі

Згодом Голубєв повідомив, що гасити пожежу на підстанції не могли, поки сапери не завершать перевірку майданчика перед нею. Вогонь на площі 60 квадратних метрів затушили лише о 6:08. Чиновник зазначив, що трансформатори охолоджують, а постраждалих немає.

Атака БПЛА: наслідки в Астраханській області

Губернатор Ігор Бабушкін заявив, що атака безпілотників була успішно відбита й обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, також вночі на 9 липня БПЛА атакували нафтобазу у Волгоградській області. У мережі передали, що безпілотники вдарили по цистерні з пальним і хлібозаводу.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що 8 липня регіон атакували дрони. З його слів, постраждали двоє осіб, а у місцевій лікарні вибило вікна й посікло фасад.