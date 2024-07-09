Росію атакували десятки БПЛА: нібито є загиблі, електропідстанція горіла 4 години (відео)
У ворожому Міноборони заявили, що сили ППО нібито збили 38 дронів. У Бєлгороді здійнявся стовп диму, під Ростовом спалахнула пожежа, а у Курську гриміли вибухи.
У Міноборони РФ поскаржились на нічну "спробу терористичної атаки". Російські регіони атакувала зграя БПЛА. Про це відомо з публікації пресслужби від 9 липня.
У російському міністерству стверджують, що вночі сили ППО збили 38 безпілотників, зокрема:
- три — над Бєлгородською областю;
- сім — над Курською областю;
- два — над Воронезькою областю;
- 21 — над Ростовською областю;
- п’ять — над Астраханською областю.
Атака БПЛА: наслідки у Бєлгородські області
У соцмережах о 23:37 повідомили, що після "гучних звуків" над Бєлгородом здійнявся стовп диму.
Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про одного загиблого та кількох постраждалих. З його слів, одного чоловіка з мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням руки госпіталізували, також "швидка" забрала чоловіка з контузією. Частково у Шебекіно та у Грайворонському міському окрузі зникло світло.
Також Гладков поскаржився на вибиті вікна, пошкодження господарських й соціальних об’єктів, приватних будинків й машин. Один приватний житловий будинок, з його слів, повністю зруйнований.
Атака БПЛА: наслідки у Курській області
У мережі передавали, що о 23:01 в Курську пролунала сирена, а вже з 23:21 почали гриміти вибухи.
В.о. губернатора Олексій Смирнов заявив про те, що ППО збила чотири українських БПЛА. Про наслідки атаки у регіоні він не згадав.
Атака БПЛА: наслідки у Воронезькій області
Губернатор Олександр Гусєв заявив, що, попередньо, руйнувань та постраждалих у регіоні немає.
Атака БПЛА: наслідки у Ростовській області
У соцмережах о 1:32 заявили, що на захід від Ростова прогримів вибух, а перед цим було чутно БПЛА. О 2:06 з’явилися кадри з місця удару одного з безпілотників, на яких можна побачити пожежу.
Губернатор Василь Голубєв о 3:05 заявив, що в Родіоново-Несвітайському районі загорілися два трансформатори на електропідстанції. Також у Ростові-на-Дону через падіння уламків БПЛА спалахнула "суха рослинність", яку швидко затушили.
Згодом Голубєв повідомив, що гасити пожежу на підстанції не могли, поки сапери не завершать перевірку майданчика перед нею. Вогонь на площі 60 квадратних метрів затушили лише о 6:08. Чиновник зазначив, що трансформатори охолоджують, а постраждалих немає.
Атака БПЛА: наслідки в Астраханській області
Губернатор Ігор Бабушкін заявив, що атака безпілотників була успішно відбита й обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, також вночі на 9 липня БПЛА атакували нафтобазу у Волгоградській області. У мережі передали, що безпілотники вдарили по цистерні з пальним і хлібозаводу.
Губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що 8 липня регіон атакували дрони. З його слів, постраждали двоє осіб, а у місцевій лікарні вибило вікна й посікло фасад.