Россию атаковали десятки БПЛА: якобы есть погибшие, электроподстанция горела 4 часа (видео)
Во вражеском Минобороны заявили, что силы ПВО якобы сбили 38 дронов. В Белгороде поднялся столб дыма, под Ростовом вспыхнул пожар, а в Курске гремели взрывы.
В Минобороны РФ пожаловались на ночную "попытку террористической атаки". Российские регионы атаковала стая БПЛА. Об этом известно из публикации пресс-службы от 9 июля.
В российском министерству утверждают, что ночью силы ПВО сбили 38 беспилотников, в частности:
- три — над Белгородской областью;
- семь — над Курской областью;
- два — над Воронежской областью;
- 21 — над Ростовской областью;
- пять — над Астраханской областью.
Атака БПЛА: последствия в Белгородской области
В соцсетях в 23:37 сообщили, что после "громких звуков" над Белгородом поднялся столб дыма.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил об одном погибшем и нескольких пострадавших. По его словам, одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки госпитализировали, также "скорая" забрала мужчину с контузией. Частично в Шебекино и в Грайворонском городском округе пропал свет.
Также Гладков пожаловался на выбитые окна, повреждения хозяйственных и социальных объектов, частных домов и машин. Один частный жилой дом, по его словам, полностью разрушен.
Атака БПЛА: последствия в Курской области
В сети передавали, что в 23:01 в Курске раздалась сирена, а уже с 23:21 начали греметь взрывы.
И.о. губернатора Алексей Смирнов заявил о том, что ПВО сбила четыре украинских БПЛА. О последствиях атаки в регионе он не упомянул.
Атака БПЛА: последствия в Воронежской области
Губернатор Александр Гусев заявил, что, предварительно, разрушений и пострадавших в регионе нет.
Атака БПЛА: последствия в Ростовской области
В соцсетях в 1:32 заявили, что к западу от Ростова прогремел взрыв, а перед этим был слышен БПЛА. В 2:06 появились кадры с места удара одного из беспилотников, на которых можно увидеть пожар.
Губернатор Василий Голубев в 3:05 заявил, что в Родионово-Несвитайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. Также в Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА вспыхнула "сухая растительность", которую быстро затушили.
Впоследствии Голубев сообщил, что тушить пожар на подстанции не могли, пока саперы не завершат проверку площадки перед ней. Огонь на площади 60 квадратных метров потушили только в 6:08. Чиновник отметил, что трансформаторы охлаждают, а пострадавших нет.
Атака БПЛА: последствия в Астраханской области
Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что атака беспилотников была успешно отбита и обошлось без пострадавших.
Напомним, также ночью на 9 июля БПЛА атаковали нефтебазу в Волгоградской области. В сети передали, что беспилотники ударили по цистерне с горючим и хлебозаводу.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что 8 июля регион атаковали дроны. По его словам, пострадали два человека, а в местной больнице выбило окна и посекло фасад.