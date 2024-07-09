Россию атаковали десятки БПЛА: якобы есть погибшие, электроподстанция горела 4 часа (видео)

Во вражеском Минобороны заявили, что силы ПВО якобы сбили 38 дронов. В Белгороде поднялся столб дыма, под Ростовом вспыхнул пожар, а в Курске гремели взрывы.

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В Минобороны РФ пожаловались на ночную "попытку террористической атаки". Российские регионы атаковала стая БПЛА. Об этом известно из публикации пресс-службы от 9 июля.

В российском министерству утверждают, что ночью силы ПВО сбили 38 беспилотников, в частности:

три — над Белгородской областью;

семь — над Курской областью;

два — над Воронежской областью;

21 — над Ростовской областью;

пять — над Астраханской областью.

Атака БПЛА: последствия в Белгородской области

В соцсетях в 23:37 сообщили, что после "громких звуков" над Белгородом поднялся столб дыма.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил об одном погибшем и нескольких пострадавших. По его словам, одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки госпитализировали, также "скорая" забрала мужчину с контузией. Частично в Шебекино и в Грайворонском городском округе пропал свет.

Также Гладков пожаловался на выбитые окна, повреждения хозяйственных и социальных объектов, частных домов и машин. Один частный жилой дом, по его словам, полностью разрушен.

Фото последствий атаки в Белгородской области Фото: Настоящий Гладков

Атака БПЛА: последствия в Курской области

В сети передавали, что в 23:01 в Курске раздалась сирена, а уже с 23:21 начали греметь взрывы.

И.о. губернатора Алексей Смирнов заявил о том, что ПВО сбила четыре украинских БПЛА. О последствиях атаки в регионе он не упомянул.

Атака БПЛА: последствия в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев заявил, что, предварительно, разрушений и пострадавших в регионе нет.

Атака БПЛА: последствия в Ростовской области

В соцсетях в 1:32 заявили, что к западу от Ростова прогремел взрыв, а перед этим был слышен БПЛА. В 2:06 появились кадры с места удара одного из беспилотников, на которых можно увидеть пожар.

Фото с места событий Фото: Соцсети

Губернатор Василий Голубев в 3:05 заявил, что в Родионово-Несвитайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. Также в Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА вспыхнула "сухая растительность", которую быстро затушили.

Фото с места событий Фото: Соцсети Фото с места событий Фото: Соцсети

Впоследствии Голубев сообщил, что тушить пожар на подстанции не могли, пока саперы не завершат проверку площадки перед ней. Огонь на площади 60 квадратных метров потушили только в 6:08. Чиновник отметил, что трансформаторы охлаждают, а пострадавших нет.

Атака БПЛА: последствия в Астраханской области

Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что атака беспилотников была успешно отбита и обошлось без пострадавших.

Напомним, также ночью на 9 июля БПЛА атаковали нефтебазу в Волгоградской области. В сети передали, что беспилотники ударили по цистерне с горючим и хлебозаводу.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что 8 июля регион атаковали дроны. По его словам, пострадали два человека, а в местной больнице выбило окна и посекло фасад.