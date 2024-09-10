Масований обстріл території РФ: яку ймовірну ціль переслідували українські дрони біля Москви (карта)

Вночі 10 вересня низка російських регіонів опинилася під атакою дронів, найбільше постраждало Підмосковʼя. Фокус з’ясував, ймовірні цілі атаки та її наслідки.

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У ніч з 9 на 10 вересня різні області Російської Федерації були масовано атаковані безпілотними літальними апаратами. Російська сторона запевняє, що дрони українські, наразі Київ цю інформацію не підтвердив. Попри те, що найбільша кількість БПЛА була спрямована на Брянську область, Підмосков'я зазнало великих пошкоджень, зокрема, місто Раменське.

Масована атака на РФ: 144 українських дрони

У Міноборони РФ заявили, що вночі 10 вересня українські військові нібито атакували низку російських областей за допомогою безпілотних літальних апаратів. Зокрема, у ворожому оборонному відомстві наголошують про знищення та перехоплення 144 українських БПЛА:

над Брянською областю — 72 дрони;

над Московською областю — 20 дронів;

над Курською областю — 14 дронів;

над Тульською областю — 13 дронів;

над Бєлгородською областю — 8 дронів;

над Калузькою областю — 7 дронів;

над Воронезькою областю — 5 дронів;

над Липецькою областю — 4 дрони;

над Орловською областю — 1 дрон.

Кількість дронів, які атакували територію РФ Фото: Фокус

У росЗМІ розповіли, що перші повідомлення про нібито відбиття атаки дронів у Люберцях Московської області зʼявилися близько 2:32 за місцевим часом. Ще два БПЛА було нібито знищено в Раменському через 24 хвилини, ще через 23 — чотири дрони знищили в Подольську. Ще пізніше три БПЛА збили в Домодєдово та Раменському.

Крім цього, о 4:38 у Раменському нібито було знищено ще два українські дрони, їхні уламки впали на житлову багатоповерхівку на Спортивному проїзді. В результаті чого виникла пожежа. Також пошкодженні зазнав будинок на Високовольтній вулиці, внаслідок чого є загибла жінка та постраждалі люди. Ще пізніше два дрони нібито були знищені знову в Раменському та Коломні.

Російські журналісти зауважили, що БПЛА також атакували підмосковну Каширу. Зокрема, уламки впали на вулицях Горського та Лугової. За інформацією місцевої влади, уламки пошкодили скління дошкільного відділення та житлового будинку на території приватного сектору, ніхто з людей не постраждав.

Чому БПЛА масовано атакували Раменське під Москвою

Військовий експерт, ексречник Генштабу та полковник ЗСУ Владислав Селезньов розповів Фокусу, що нічна атака БПЛА по території РФ була масованою та певною мірою скоординованою. Він вважає, що атака могла бути спрямованою та Жуковський аеродром, який розташований між Жуковський та Раменським.

"Атака була, я думаю, спрямована на Жуковське летовище. Це міжнародний аеропорт, який використовується за подвійним призначенням — там є як літаки цивільні, так і військова авіація. Тому я думаю, це було ключовим", — сказав Владислав Селезньов.

Він зауважив, що проблема в тому, що РФ має потужну систему ППО в районі Москви, а тому левова частина українських дронів була придушена. Він наголосив, що атака була спрямована на військові обʼєкти.

"Те, що в рамках протидії ворожої РЕБ та ППО деякі дрони потрапили в будинки… не ми починали цю війну. Наша місія очевидна — ми маємо зруйнувати ворожий військовий потенціал, саме на це спрямована наша діяльність", — наголосив Селезньов.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков повідомив Фокусу, що навколо Москви, а саме на півдні, розташовано багато військових обʼєктів. Зокрема, й у районі Раменського. Також він нагадав, що 21 серпня Україна атакували російські обʼєкти в районі аеропорту "Остаф'єво" (близько 60 кілометрів від Раменського, — ред.).

"Для розуміння, це район, як такий трикутник, десь приблизно 40 кілометрів на південь Москви. І там величезна кількість військових об'єктів, астрономічна. Я не можу навіть цих всіх перерахувати, але це численні центри радіотехнічної розвідки, центри екстрагічної комунікації, подисінні райони протиракетної оборони Москви, центри, просто запасні командні пункти армій, дивізій, військового округу", — повідомив Олег Катков.

Він наголосив, що в Московській області розташована велика кількість військових обʼєктів, тому неможливо сказати, що саме Україна атакувала вночі 10 вересня.

Нагадаємо, у росЗМІ повідомили, що вночі 10 вересня Підмосков'я могло бути атаковане українськими дронами "Лютий". Їхня дальність польоту складає близько тисячі кілометрів, а бойове навантаження становить 50 кілограмів вибухівки.

9 вересня у ЗМІ розповіли, що Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по глибокому тилу РФ. За словами міністра оборони Рубена Брекельманса, Київ має право на самооборону.