Застосували БПЛА "Лютий": що відомо про масштабну повітряну атаку на Росію (фото, відео)

Безпілотники атакували Московську, Брянську, Липецьку, Калузьку, Курську і Тульську області Росії. Загалом сили ППО РФ нібито знищили понад 60 українських дронів. Через масовану атаку БПЛА аеропорти "Внуково" і "Домодєдово" тимчасово не приймають і не відправляють рейси, а влада Підмосков'я повідомляє про жертви.

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У ніч на 10 вересня Росія зазнала масштабної повітряної атаки. БПЛА атакували відразу кілька областей. Фокус розібрався, що відомо про те, що відбувається наразі.

Україна застосувала дрони "Лютий"

Як повідомив прокремлівський Telegram-канал Mash, ЗСУ під час атаки застосували дрони літакового типу "Лютий" для ударів по Підмосков'ю

Зазначається, що дальність польоту "Лютих" — приблизно 1000 кілометрів, бойове навантаження — 50 кілограмів вибухівки.

Атака на Москву і Підмосков'я

Атака на Брянську область

Губернатор Олександр Богомаз у себе в Telegram повідомив, що сили ППО РФ збили над Брянською областю 59 безпілотників. За його словами, постраждалих немає.

Також місцеві Telegram-канали опублікували відео, які зняли очевидці на місці подій.

Атака БПЛА на Брянську область

Атака на Липецьку область

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов у себе в Telegram повідомив про атаку БПЛА. За його словами, безпілотники нібито були придушені в Єлецькому районі, Липецькому та Воловському муніципальних округах.

"Жертв і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спецслужби", — написав він.

Атака на Калузьку область

Губернатор Калузької області Росії Владислав Шапша повідомив, що силами ППО РФ у Жуковському, Малоярославецькому та Дзержинському районах нібито знищено 7 БПЛА.

"На місцях знищення працюють оперативні групи. За попередніми даними жертв і руйнувань інфраструктури немає", — зазначив він.

Атака на Москву і Підмосков'я

Про атаку безпілотників на Москву і Підмосков'я повідомили мер столиці РФ Сергій Собянін, а також губернатор області Андрій Воробйов. Зазначається, що ППО нібито збили 14 безпілотників у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.

Атака на Москву і Підмосков'я

За словами Воробйова, під час нічної атаки БПЛА постраждали багатоквартирні будинки в Раменському. На Спортивному проїзді горять квартири в районі 11-12 поверхів.

"Зараз пожежники гасять вогонь. Швидка та реанімації чергують біля будинку", — написав він.

Атака на Москву і Підмосков'я

Також він заявив, що ще один БПЛА влучив у будинок на Високовольтній вулиці. У результаті було пошкоджено квартиру на 9-му поверсі.

"Загалом цієї ночі ППО збили 14 безпілотників у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна", — повідомив він.

Атака на Москву і Підмосков'я

Пізніше Воробйов заявив, що в будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей. Усіх їх госпіталізовано до Раменської лікарні. Крім того, загинула 46-річна жінка.

Як пише Mash, аеропорти Домодєдово, Внуково і Жуковський ввели тимчасові обмеження на виліт і приліт літаків через атаку дронів ЗСУ. Рух Каширським шосе в бік Москви тимчасово перекрито через уламки БПЛА.

Атака на Курську область

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов у себе в Telegram заявив, що було відбито масований наліт безпілотників. Так, нібито було збито 12 дронів.

Атака на Тульську область

Як повідомив Telegram-канал SHOT, ще два дрони нібито було уражено в Тульській області РФ. Уламки впали на одному з об'єктів ПЕК. При цьому постраждалих немає, подача ресурсу споживачам не порушена.

Зазначимо, що в Міноборони Росії поки не коментували наліт БПЛА.

Нагадаємо, раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що нові дрони Сил оборони можуть бити по військових об'єктах РФ на відстань до 1800 км. Так, майже 80 російських авіабаз опиняються під ударом українського дрона з дальністю майже 2 тисячі км. Крім того, пристрій зможе підривати російську інфраструктуру та об'єкти, які застосовуються для війни.