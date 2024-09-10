Дрон влучив у багатоповерхівку, скасовано авіарейси: БПЛА масово атакували Москву (фото, відео)

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про постраждалих. За його словами, ППО нібито збили 14 безпілотників у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.

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У ніч на 10 вересня в Росії повідомили про атаку БПЛА на Москву і Підмосков'я. Так, про нібито ураження дрона силами ППО РФ заявив мер Москви Сергій Собянін о 02:33 ночі за київським часом.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Люберці відбито атаку безпілотника, що летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає", — зазначив чиновник.

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Пізніше Собянін заявив, що атака БПЛА продовжилася. За його словами, дрони було збито в Раменському міському окрузі, у Подільському міському окрузі, у міському окрузі Домодєдово, у міському окрузі Коломна.

"При відбитті атаки в місті Раменське загоряння на рівні 11-12 поверхів житлового будинку, працюють екстрені служби. Також усуваються наслідки падіння осколків від збитого БПЛА в районі аеропорту Жуковський.", — написав мер Москви о 05:03 ранку за київським часом.

Атака БПЛА на Москву

Водночас губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив, що під час нічної атаки БПЛА постраждали багатоквартирні будинки в Раменському. На Спортивному проїзді горять квартири в районі 11-12 поверхів.

"Зараз пожежники гасять вогонь. Швидка та реанімації чергують біля будинку", — написав він.

Пожежа в багатоповерхівці

Також він заявив, що ще один БПЛА влучив у будинок на Високовольтній вулиці. У результаті було пошкоджено квартиру на 9-му поверсі. Є один постраждалий.

"Загалом цієї ночі ППО збили 14 безпілотників у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна", — повідомив він.

Пожежа в багатоповерхівці

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що на складі боєприпасів у Воронезькій області знищено північнокорейські ракети. Він зазначив, що на ракети іранського виробництва чекає така сама доля.