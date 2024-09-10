Дрон попал в многоэтажку, отменены авиарейсы: БПЛА массово атаковали Москву (фото, видео)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пострадавших. По его словам, ПВО якобы сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна

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В ночь на 10 сентября в России сообщили про атаку БПЛА на Москву и Подмосковье. Так, о якобы поражении дрона силами ПВО РФ заявил мэр Москвы Сергей Собянин в 02:33 ночи по киевскому времени.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — отметил чиновник.

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Позже Собянин заявил, что атака БПЛА продолжилась. По его словам, дроны были сбиты в Раменском городском округе, в Подольском городском округе, в городском округе Домодедово, в городском округе Коломна.

"При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы. Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский.", — написал мэр Москвы в 05:03 утра по киевскому времени.

Атака БПЛА на Москву

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

"Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома", — написал он.

Пожар в многоэтажке

Также он заявил, что еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице. В результате была повреждена квартира на 9-м этаже. Есть один пострадавший.

"Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", — сообщил он.

Пожар в многоэтажке

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что на складе боеприпасов в Воронежской области уничтожены северокорейские ракеты. Он отметил, что ракеты иранского производства ждет такая же судьба.