Сильные взрывы и работе ПВО: в Брянской области сообщили о массовой атаке БПЛА (видео)

По словам губернатора, силы ПВО России якобы сбили 21 беспилотник.

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В ночь на 10 сентября Брянскую область России массово атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз у себя в Telegram.

Так, еще в 00:22 ночи по Киевскому времени он заявил о работе сил ПВО в регионе.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей", — написал он.

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Позже Богомаз сообщил, что силы ПВО якобы сбили 21 беспилотник.

"В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен двадцать один беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — отметил он.

Отметим, что Минобороны России пока никак не отреагировало на происходящее.

Также местные Telegram-каналы опубликовали видео, которые сняли очевидцы на месте событий.

Атака БПЛА на Брянскую область

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что на складе боеприпасов в Воронежской области уничтожены северокорейские ракеты. Он отметил, что ракеты иранского производства ждет такая же судьба.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что новые дроны Сил обороны могут бить по военным объектам РФ на расстояние до 1800 км. Так, почти 80 российских авиабаз оказываются под ударом украинского дрона с дальностью почти 2 тысячи км. Кроме того, устройство сможет взрывать российскую инфраструктуру и объекты, которые применяются для войны.