Сильні вибухи та робота ППО: у Брянській області повідомили про масову атаку БПЛА (відео)

За словами губернатора, сили ППО Росії нібито збили 21 безпілотник.

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У ніч на 10 вересня Брянську область Росії масово атакували безпілотники. Про це повідомив губернатор Олександр Богомаз у себе в Telegram.

Так, ще о 00:22 ночі за Київським часом він заявив про роботу сил ППО в регіоні.

"Силами ППО Міністерства оборони РФ ведеться робота з виявлення та знищення повітряних цілей", — написав він.

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Пізніше Богомаз повідомив, що сили ППО нібито збили 21 безпілотник.

"Протягом години підрозділами ППО Міністерства оборони РФ знищено двадцять один безпілотний літальний апарат літакового типу", — зазначив він.

Зазначимо, що Міноборони Росії поки ніяк не відреагувало на те, що відбувається.

Також місцеві Telegram-канали опублікували відео, які зняли очевидці на місці подій.

Атака БПЛА на Брянську область

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко заявив, що на складі боєприпасів у Воронезькій області знищено північнокорейські ракети. Він зазначив, що на ракети іранського виробництва чекає така сама доля.

Також глава ГУР Кирило Буданов заявив, що нові дрони Сил оборони можуть бити по військових об'єктах РФ на відстань до 1800 км. Так, майже 80 російських авіабаз опиняються під ударом українського дрона з дальністю майже 2 тисячі км. Крім того, пристрій зможе підривати російську інфраструктуру та об'єкти, які застосовуються для війни.