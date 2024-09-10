"Право на самооборону": Нідерланди дозволили Україні бити своєю зброєю по всій Росії

За словами міністра Рубена Брекельманса, у Європи немає іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну.

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Нідерланди дозволяють Україні бити своєю зброєю по глибокому тилу Росії. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, в України є право використовувати голландську зброю для захисту себе відповідно до міжнародного права. Він також закликав інші держави зняти обмеження.

"Україна має право на самооборону. І якщо країну атакують із прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може цілитися у військові об'єкти. Те ж саме стосується ворожих ракет — вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над Росією", — сказав Брекельманс.

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Міністр також додав, що "міжнародне право не обмежується відстанню.

"Ми не накладали на Україну жодних обмежень на оперативну відстань", — сказав він.

За його словами, дозвіл на удари по Росії також прямо стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні.

"Звичайно, ми пояснюємо свою позицію і закликаємо інших зняти обмеження на розміщення. Атаки Росії стають дедалі жорстокішими", — сказав він.

Також Брекельманс висловився з приводу підтримки України Німеччиною. Він заявив, що впевнений у тому, що Берлін продовжить підтримувати Київ.

"Я впевнений, що Берлін продовжить відігравати провідну роль, підтримуючи Україну та інвестуючи в її оборону. У Європи немає іншого вибору: якщо Росія візьме гору, це стане ще більшою загрозою для Європи і НАТО. Тоді нам доведеться інвестувати ще більше — і наш бюджет опиниться під ще більшим тиском", — зазначив він.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський розповів, куди битиме зброєю США після зняття заборони. Він розповів в інтерв'ю, що список цілей залишається незмінним: російські склади зі зброєю і паливом, і насамперед боротьба з ракетним потенціалом ворога.