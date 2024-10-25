У Чечні розстріляли вантажівку з росгвардійцями: що відомо (відео)

За попередніми даними, загинув щонайменше один боєць Росгвардії, ще один — отримав кульове поранення.

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У станиці Петропавлівська Грозненського району Чечні невідомі розстріляли вантажівку, в якій перебували бійці Росгвардії. Про це повідомило російське видання Astra.

"Напад стався близько опівдня в станиці Петропавлівська Грозненського району республіки. За попередніми даними, внаслідок нападу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення", — йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал Mash уточнив, що в одного з росгвардійців влучило кілька куль, внаслідок чого він загинув.

Розстріл вантажівки Росгвардії у Чечні Фото: соцмережі

Стрілки зникли з місця події, їх розшукують.

Нагадаємо, 10 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив "кровну помсту" трьом депутатам у РФ, які, за його словами, змовили вбивство Кадирова.

9 жовтня у Смоленську чоловік намагався пронести вибухівку в управління МВС: його машину підірвали.