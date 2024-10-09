У Смоленську чоловік намагався пронести вибухівку в управління МВС: його машину підірвали (фото)

Як зазначили російські ЗМІ, внаслідок інциденту постраждав сам чоловік, а двох співробітників поліції контузило.

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Чоловік намагався пронести вибухівку до будівлі управління Міністерства внутрішніх справ Смоленської області, щоб вчинити терористичний акт, але його знешкодили поліцейські. Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Чоловік намагався пронести вибуховий пристрій у будівлю УМВС, під час затримання він постраждав, контужено 2 поліцейських", — йдеться у повідомленні.

Згодом російський телеграм-канал "Mash" оприлюднив фото чоловіка та зазначив, що 30-річний житель Тверської області спробував пронести вибухівку під виглядом теки з документами.

Фото чоловіка, який нібито планував теракт у будівлі УМВС Смоленської області Фото: Mash

"Під час затримання сталася детонація, постраждав сам чоловік і двоє співробітників — вони контужені", — йдеться у повідомленні.

Журналісти також уточнили, що одразу після цього російські спецслужби оглянули авто, на якому приїхав чоловік.

"Всередині знайшли щось підозріле і знищили на місці", — наголосили в "Mash".

На відео видно, як в автівці щось вибухає.

Вибух в автівці Фото: Скриншот

Чоловіка, за словами журналістів, звати Дмитро Дмитрієв. Раніше він працював в адміністрації сільського поселення Ведне, а також працював електриком у "Тверьгорелектро".

Нагадаємо, 9 жовтня у вагон метро у Києві кинули "міну".

2 жовтня стався теракт у Тель-Авіві, внаслідок якого загинули семеро людей, ще 16 зазнали поранень.