В Смоленске мужчина пытался пронести взрывчатку в управление МВД: его машину взорвали (фото)

Как отметили российские СМИ, в результате инцидента пострадал сам мужчина, а двух сотрудников полиции контузило.

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Мужчина пытался пронести взрывчатку в здание управления Министерства внутренних дел Смоленской области, чтобы совершить террористический акт, но его обезвредили полицейские. Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Мужчина пытался пронести взрывное устройство в здание УМВД, при задержании он пострадал, контужены 2 полицейских", — говорится в сообщении.

Впоследствии российский телеграм-канал "Mash" обнародовал фото мужчины и отметил, что 30-летний житель Тверской области попытался пронести взрывчатку под видом папки с документами.

Фото мужчины, который якобы планировал теракт в здании УМВД Смоленской области Фото: Mash

"Во время задержания произошла детонация, пострадал сам мужчина и двое сотрудников — они контужены", — говорится в сообщении.

Журналисты также уточнили, что сразу после этого российские спецслужбы осмотрели авто, на котором приехал мужчина.

"Внутри нашли что-то подозрительное и уничтожили на месте", — отметили в "Mash".

На видео видно, как в машине что-то взрывается.

Взрыв в машине Фото: Скриншот

Мужчину, по словам журналистов, зовут Дмитрий Дмитриев. Ранее он работал в администрации сельского поселения Ведное, а также работал электриком в "Тверьгорэлектро".

Напомним, 9 октября в вагон метро в Киеве бросили "мину".

2 октября произошел теракт в Тель-Авиве, в результате которого погибли семь человек, еще 16 получили ранения.