В вагон метро в Киеве бросили "мину": станция "Днепр" перекрыта, — соцсети (видео)

В полиции Киева заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента, а также сообщили, что неизвестным предметом оказалась фильтрующе-поглощающая коробка от противогаза.

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На станции киевского метро "Арсенальная" неизвестные якобы бросили в вагон мину. Об этом сообщил телеграм-канал "Реальный Киев".

"Нам пишут, что неизвестные якобы бросили мину в вагон метро на станции "Днепр", — говорится в сообщении.

Однако из видео, обнародованного в соцсетях, видно, что люди выходят из вагона на станции метро "Днепр", тогда как сам предмет, похожий на мину, уже лежит в вагоне.

Фото предмета, который бросили в вагон столичного метро Фото: соцмережі

Закадровый голос на видео также сообщает о том, что "неизвестный предмет" бросили в вагон метро на станции метро "Арсенальная".

В Киевском метрополитене сообщили, что по техническим причинам станция метро "Днепр" закрыта на вход и выход для пассажиров.

"Поезда следуют мимо станции без остановки. О возобновлении работы в обычном режиме станции "Днепр" сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

В полиции Киева заявили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

"Движение поездов станции метро "Днепр" осуществляется без остановки. На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники", — отметили в полиции Киева.

Позже в комментарии "РБК-Украина" представители полиции уточнили, что неизвестным предметом, который бросили в вагон метро, оказалась фильтрующе-поглощающая коробка от противогаза.

Напомним, 31 августа на синей ветке столичного метрополитена между станциями метро "Лыбедская" — "Демеевская" состоялся первый пробный запуск поезда после ремонта участка.