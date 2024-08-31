Ремонт синей ветки метро Киева: в столичной подземке впервые проехал пробный поезд (видео)

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ближайшие дни в ночное время будут проверять инженерные системы и системы безопасности перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами.

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Ночью на синей ветке столичного метрополитена между станциями метро "Лыбедская" — "Демеевская" состоялся первый пробный запуск поезда после ремонта участка. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" — "Демеевская" прошел первый пробный поезд. В его составе также — специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно, в частности по соблюдению надлежащей ширины колеи, отступлений и возможной просадки", — отметил Кличко.

Он пояснил, что этот поезд проверяет и тестирует безопасные системы движения на разных скоростях, а для его запуска осуществили комплекс подготовительных работ с соединением конструкций действующего тоннеля с новой частью тоннеля.

"Проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов", — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что в ночное время в ближайшие дни будут тщательно проверять инженерные системы и системы безопасности перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами.

"Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов", — отметил Кличко.

Напомним, 22 августа Виталий Кличко сообщил, что восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" — "Лыбедская" уже на завершающем этапе.