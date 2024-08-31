Ремонт синьої гілки метро Києва: у столичній підземці вперше проїхав пробний поїзд (відео)

За словами мера Києва Віталія Кличка, найближчими днями у нічний час перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

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Уночі на синій гілці столичного метрополітену між станціями метро "Либідська" — "Деміївська" відбувся перший пробний запуск потяга після ремонту ділянки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" — "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. У його складі також — спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки", — зазначив Кличко.

Він пояснив, що цей потяг перевіряє та тестує безпекові системи руху на різних швидкостях, а для його запуску здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю.

"Проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів. Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів", — підкреслив Кличко.

Мер Києва наголосив, що у нічний час найближчими днями ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

"Роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, 22 серпня Віталій Кличко повідомив, що відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" вже на завершальному етапі.