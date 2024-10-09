У вагон метро у Києві кинули "міну": станцію "Дніпро" перекрито, — соцмережі (відео)

У поліції Києва заявили, що встановлюють обставини інциденту, а також повідомили, що невідомим предметом виявилась фільтро-поглинальна коробка від протигаза.

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На станції київського метро "Арсенальна" невідомі начебто кинули у вагон міну. Про це повідомив телеграм-канал "Реальний Київ".

"Нам пишуть, що невідомі нібито кинули міну у вагон метро на станції "Дніпроʼ, — йдеться у повідомленні.

Проте з відео, оприлюдненого в соцмережах, видно, що люди виходять із вагона на станції метро "Дніпро", тоді як сам предмет, схожий на міну, вже лежить у вагоні.

Фото предмета, який кинули у вагон столичного метро Фото: соцмережі

Закадровий голос на відео також повідомляє про те, що "невідомий предмет" кинули у вагон метро на станції метро "Арсенальна".

У Київському метрополітені повідомили, що з технічних причин станція метро "Дніпро" закрита на вхід і вихід для пасажирів.

"Поїзди прямують повз станцію без зупинки. Про відновлення роботи у звичайному режимі станції "Дніпро" повідомимо додатково", — йдеться у повідомленні.

У поліції Києва заявили, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

"Рух потягів станції метро "Дніпро" здійснюється без зупинки. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки", — наголосили в поліції Києва.

Пізніше у коментарі "РБК-Україна" представники поліції уточнили, що невідомим предметом, який кинули у вагон метро, виявилась фільтро-поглинальна коробка від протигаза.

Нагадаємо, 31 серпня на синій гілці столичного метрополітену між станціями метро "Либідська" — "Деміївська" відбувся перший пробний запуск потяга після ремонту ділянки.