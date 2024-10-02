Теракт в Тель-Авиве: среди 16 раненых есть украинка, что известно

Из-за теракта в Яффо семь человек погибли. Двое мужчин набросились на людей в трамвае, а затем продолжили расстреливать людей на улице.

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Обстрелу Израиля со стороны Ирана предшествовал теракт в Тель-Авиве. Погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших — украинка. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

Теракт в Яффо

"Хочу сказать, что, к сожалению, стало известно сегодня, что среди жертв теракта в Яффо, который произошел вчера перед атакой Ирана, оказалось 7 погибших и 16 раненых. И среди раненых одна гражданка имеет двойное гражданство. То есть имеет украинский паспорт. Нам полиция предоставила информацию сегодня утром", — рассказал он.

По словам Корнийчука, консул посетит пострадавшую сегодня или завтра, по предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает. Он сказал, что сейчас в Израиле остается около 15 тысяч украинцев, которые стоят на консульском учете, но в целом эта цифра гораздо больше. Во время атаки Ирана весь персонал посольства находился в укрытии и никто не пострадал. Сегодня посольство функционирует по графику.

Корнийчук также отметил, что после атаки Ирана официально не подтверждены разрушения на военных базах Израиля, но кое-где есть повреждения от взрывных волн.

Теракт в Израиле: резня в Яффо

1 октября в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо. Участница Олимпиады в Париже Дана Сварцова была в трамвае, когда увидела двух мужчин с оружием. По ее словам, один из них даже улыбнулся, когда увидел на ней значок Олимпиады, а потом вышел и начал стрелять. Сама Диана спаслась, потому что кто-то бросил ее в кусты.

"Террористы прошли мимо. Мы боялись дышать, чтобы нас не услышали. В какой-то момент приехала полиция и началась стрельба. Одного террориста ликвидировали, второй побежал прочь. Я убежала, мне пришлось переступать через тела. Когда я прибежала домой, мои родители плакали. Я была в чужой крови. Только я обняла свою мать — началась тревога", — рассказала спортсменка.

Погибло семь человек Фото: Walla

Уже известны имена погибших в теракте: среди них гражданин Грузии Илья Носадзе и жительница Яффо Надежда Соколенко. Также погибла молодая мать Инбар Сегев Видар, женщина своим телом прикрыла ребенка, который был у нее на руках. 9-месячный мальчик выжил.

Известно, что теракт совершили 19-летний Мухаммад Маск и 25-летний Ахмед Химони. Маска ликвидировала полиция, Химони — в больнице с тяжелыми ранениями. Оба — жители Хеврона, ранее их не арестовывали, один из них участвовал в демонстрациях.

Террористы попали на камеру наблюдения Фото: Walla

Напомним, теракт и атака Ирана на Израиль вызвали масштабный дипломатический скандал. Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что его страна объявила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретила ему въезд в страну.