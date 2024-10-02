Израиль объявил генсека ООН Гутерреша персоной нон грата из-за заявления о войне: детали

В Тель-Авиве отметили, что Гутерреш не осудил недавнюю ракетную атаку Ирана на Израиль, до сих пор не выступил с осуждением нападения ХАМАСа и считают, что генсек ООН запомнится пятном в истории организации.

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Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что его страна объявила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запретила ему въезд в страну. Об этом он сообщил странице в X.

По словам Каца, каждый, кто "не может однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль", как это сделали почти все страны мира, "не заслуживает ступать на землю Израиля".

Пост главы МИД Израиля Израэля Каца

"Это генеральный секретарь, который еще не осудил резню и сексуальные преступления, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября [2023 года, когда террористы совершили нападение на Израиль, убив почти 1200 человек и захватив более 250 заложников — ред.], и не привел к решениям об объявлении их террористической организацией", — написал глава МИД Израиля.

Кац считает, что Гутерреш "запомнится как пятно в истории Организации Объединенных Наций".

"Израиль будет продолжать защищать своих граждан, поддерживать свой статус и национальную честь с Антониу Гутеррешем или без него", — написал глава МИД.

Накануне ракетной атаки Ирана на Израиль, которая произошла вечером 1 октября, генсек ООН опубликовал заявление, в котором осуждает "расширение конфликта на Ближнем Востоке, эскалацию за эскалацией".

"Это должно прекратиться. Нам абсолютно необходимо прекращение огня", — говорится в заявлении Гутерреша.

Напомним, 1 октября Иран осуществил массированный пуск баллистических ракет по Израилю. Медиа сообщали о запуске от 150 до 250 ракет в сторону Израиля.

Позже Армия обороны Израиля сообщила, что Иран осуществил пуск более 180 ракет. По предварительным данным, в результате обстрела погиб один палестинец, а двое получили легкие ранения.