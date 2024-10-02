Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерреша персоною нон ґрата через заяву щодо війни: деталі

В Тель-Авіві зазначили, що Гутерреш не засудив нещодавню ракетну атаку Ірану на Ізраїль, досі не виступив із засудженням нападу ХАМАСу і вважають, що генсек ООН запам'ятається плямою в історії організації.

Related video

Очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що його країна оголосила генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата та заборонила йому в'їзд до країни. Про це він повідомив на сторінці в X.

За словами Каца, кожен, хто "не може однозначно засудити злочинний напад Ірану на Ізраїль", як це зробили майже всі країни світу, "не заслуговує ступати на землю Ізраїлю".

Пост глави МЗС Ізраїлю Ізраеля Каца

"Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні злочини, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня [2023 року, коли терористи здійснили напад на Ізраїль, вбивши майже 1200 осіб та захопивши понад 250 заручників — ред.), і не привів до рішень про оголошення їх терористичною організацією", — написав глава МЗС Ізраїлю.

Кац вважає, що Гутерреш "запам’ятається як пляма в історії Організації Об’єднаних Націй".

"Ізраїль продовжуватиме захищати своїх громадян, підтримувати свій статус і національну честь з Антоніу Гутеррешем або без нього", — написав очільник МЗС.

Напередодні ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яка сталася ввечері 1 жовтня, генсек ООН опублікував заяву, в якій засуджує "розширення конфлікту на Близькому Сході, ескалацію за ескалацією".

"Це має припинитись. Нам абсолютно необхідне припинення вогню", — йдеться в заяві Гутерреша.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масований пуск балістичних ракет по Ізраїлю. Медіа повідомляли про запуск від 150 до 250 ракет у бік Ізраїлю.

Пізніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Іран здійснив пуск понад 180 ракет. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинув один палестинець, а двоє отримали легкі поранення.