ЦАХАЛ завдасть потужного удару вночі: Іран випустив по Ізраїлю майже 200 ракет (відео)

Іран підтвердив завдавання ракетних ударів по Ізраїлю і пригрозив "нищівною відповіддю", а в Ізраїлі зазначили, що цей обстріл "матиме наслідки". Фокус зібрав про наслідки атаки все, що відомо наразі.

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У вівторок, 1 жовтня, Іран за наказом верховного лідера аятоли Алі Хаманеї почав ракетну атаку на Ізраїль. За повідомленням Reuters, під час атаки було випущено майже 200 ракет.

Атака на Ізраїль: наслідки

Зокрема, у Тель-Авіві повідомлялося про численні падіння осколків та ракет. Користувачі соцмереж публікують фото та відео з місць падіння іранських ракет.

Армією оборони Ізраїлю перехоплено більшість із випущених 180 балістичних ракет. Внаслідок іранської ракетної атаки на Ізраїль від осколків ракети загинув один палестинець, ще двоє людей отримали легкі тілесні ушкодження.

В мережі діляться наслідками обстрілу Ізраїлю. На одному з відеороликів видно велику вирву, яка, ймовірно, утворилася в результаті падіння ракети.

Також був зафіксований великий фрагмент ракети, знайдений в місті Тель-Шева.

Уламок ракети після обстрілу Ізраїлю

В місті Раммала місцеві жителі зняли, як вони позують зі шматком балістичної ракети, що впала в місті.

Іран та Ізраїль: яка реакція на атаку

Іран підтвердив завдавання ракетних ударів по Ізраїлю і пригрозив "нищівною відповіддю", якщо Ізраїль проведе свою атаку у відповідь. Погрози були розміщені на сторінці представництва Ірану при Організації Об'єднаних Націй в соцмережі X.

Там також заявили, що атака на Ізраїль — "законна і раціональна відповідь" на "терористичні акти" Ізраїлю, зокрема напади на іранських громадян та "посягання на національний суверенітет Ірану".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) відреагувала на ракетний удар Ірану по країні.

"Ми в стані підвищеної готовності в обороні та наступі, ми захистимо громадян Ізраїлю. Цей обстріл матиме наслідки. У нас є плани, і ми будемо діяти в той час і в тому місці, які ми оберемо", — зазначив представник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі.

У виданні Ynet додали, що ЦАХАЛ планує завдати потужного удару вночі по всьому Близькому Сходу.

Атака Ірану на Ізраїль: реакція світу

Президент Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю захиститися від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль, повідомила у вівторок Рада національної безпеки Білого дому. Як зазначає Reuters, він разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс стежать за атакою з оперативного штабу Білого дому та регулярно отримують оновлену інформацію.

Атаку на Ізраїль засудив і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За інформацією The Times of Israel, він заявив про засудження "розширення конфлікту на Близькому Сході", однак не згадав про Іран.

"Це має припинитися. Нам абсолютно потрібне припинення вогню", — зазначив Антоніу Гутерріш.

Що передувало атаці на Ізраїль

Офіційні особи США та Ізраїлю заявили, що Іран готується до ракетної атаки на Ізраїль після того, як ізраїльські війська розпочали вторгнення в південний Ліван. Тоді в армії країни уточнили, що наземну операцію розпочато за рішенням політичного керівництва країни. Операція була спрямована проти терористичних об'єктів та інфраструктури "Хезболли". До речі, лідер терористичної організації міг загинути саме від удару Ізраїлю.