Атака Ірану на Ізраїль: наказ запустити ракети віддав особисто аятола Алі Хаменеї, — Reuters

За словами журналістів, багато з іранських ракет було перехоплено в повітряному просторі сусідньої з Ізраїлем Йорданії.

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Розпочати ракетну атаку на Ізраїль наказав особисто верховний лідер Ірану аятола Алі Хаманеї. Про це пише видання Reuters із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що про це журналістам розповів неназваний іранський чиновник. За його словами, сам Хаманеї зараз перебуває "в безпечному місці".

Видання пише, що Іран здійснив атаку балістичними ракетами по Ізраїлю у відповідь на кампанію ЦАХАЛу проти союзника Тегерана, терористичної організації "Хезболла", у Лівані. Ця кампанія в Лівані є найбільшою ескалацією регіональної війни відтоді, як рік тому в секторі Газа почалися бойові дії. Хоча Ізраїль поки що характеризує її як обмежену, це перша за 18 років подібна операція.

Журналісти заявили, що багато хто з іранських ракет був перехоплений у повітряному просторі сусідньої з Ізраїлем Йорданії.

Ракетна атака на Ізраїль: що відомо

Нагадаємо, Іран почав ракетну атаку на Ізраїль. Сирени повітряної тривоги пролунали по всій країні. Загальна кількість балістичних ракет приблизно вдвічі перевищує кількість запущених Іраном у квітні — 99% з яких було перехоплено. США підтримують і координують з Ізраїлем питання ППО. І Ізраїль, і Сполучені Штати докладають значних дипломатичних зусиль, щоб запобігти нападу Ірану, хоча неясно, наскільки успішними будуть ці зусилля. Місцеві жителі та журналісти повідомляють, що сирени лунають по всій території Ізраїлю.

Також Фокус писав, що Армія оборони Ізраїлю в ніч на 1 жовтня повідомила про початок сухопутної операції на півдні Лівану. Ізраїльські чиновники повідомили американським колегам, що мета операції — ліквідувати позиції "Хезболли" вздовж північного кордону Ізраїлю, щоб створити умови для дипломатичної угоди, згідно з якою сили угруповання будуть відкинуті за річку Ель-Літані, згідно з тематичною резолюцією Радбезу ООН.