Іран запустив по Ізраїлю понад сотню ракет (відео)

Про запуск ракет повідомила Армія оборони Ізраїлю. Про неминучу атаку з боку Ірану повідомляли спецслужби США.

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Іран почав ракетну атаку на Ізраїль. Сирени повітряної тривоги лунають по всій країні. Про це повідомили Сили оборони Ізраїлю. Очікується, що Іран запустить від 240 до 250 ракет двома хвилями по чотирьох цілях в Ізраїлі, включно зі штаб-квартирою Моссаду та трьома авіабазами, що розташовані на північ від Тель-Авіва, повідомляє ізраїльське джерело та високопоставлений чиновник адміністрації США. Про це повідомляє ABC news.

Атака Ірану на Ізраїль

За словами представника адміністрації США, після запуску, ракети повинні досягти цілей менше ніж за 15 хвилин.

США та Ізраїль активували всі засоби захисту, й Ізраїль, безсумнівно, вживе заходів у відповідь. Про це сказав чиновник адміністрації США.

Загальна кількість балістичних ракет приблизно вдвічі перевищує кількість запущених Іраном у квітні, 99% з яких було перехоплено.

Нагадаємо, Сполучені Штати попередили Ізраїль кілька годин тому 1 жовтня, що атака Ірану, ймовірно, відбудеться протягом наступних 12 годин.

Атака Ірану на Ізраїль

США підтримують і координують із Ізраїлем питання ППО. І Ізраїль, і Сполучені Штати докладають значних дипломатичних зусиль, щоб запобігти нападу Ірану, хоча неясно, наскільки успішними будуть ці зусилля. Місцеві мешканці та журналісти повідомляють, що сирени лунають по всій території Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль

Після повідомлень про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі оприлюднило заяву, в якій наказує всім державним службовцям і членам їхніх сімей "перебувати на місці до подальшого повідомлення".

Кілька рейсів Lufthansa та один рейс Swiss Air були перенаправлені назад до Франкфурта, Німеччини та Туреччини, коли вони наближалися до повітряного простору Ірану.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю в ніч проти 1 жовтня повідомила про початок сухопутної операції на півдні Лівану. Фокус з'ясовував, чи можуть втрутитися в ситуацію США з одного боку, а Росія — з іншого.