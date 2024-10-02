Теракт у Тель-Авіві: серед 16 поранених є українка, що відомо

Через теракт у Яффо семеро людей загинули. Двоє чоловіків накинулись на людей у трамваї, а потім продовжили розстрілювати людей на вулиці.

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Обстрілу Ізраїлю з боку Ірану передував теракт у Тель-Авіві. Загинули семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих – українка. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Теракт в Яффо

"Хочу сказати, що, на жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яффо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство. Тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці", — розповів він.

За словами Корнійчука, консул відвідає постраждалу сьогодні чи завтра, за попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує. Він сказав, що зараз в Ізраїлі залишається близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку, але загалом ця цифра набагато більша. Під час атаки Ірану весь персонал посольства перебував в укритті і ніхто не постраждав. Сьогодні посольство функціонує за графіком.

Корнійчук також зауважив, що після атаки Ірану офіційно не підтверджено руйнування на військових базах Ізраїлю, але подекуди є пошкодження від вибухових хвиль.

Теракт в Ізраїлі: різанина в Яффо

1 жовтня в Тель-Авіві невідомі почали стрільбу в районі Яффо. Учасниця Олімпіади в Парижі Дана Сварцова була в трамваї, коли побачила двох чоловіків із зброєю. За її словами, один із них навіть посміхнувся, коли побачив на ній значок Олімпіади, а потім вийшов та почав стріляти. Сама Діана врятувалась, тому що хтось кинув її у кущі.

"Терористи пройшли повз. Ми боялись дихати, аби нас не почули. В якийсь момент приїхала поліція і почалась стрільба. Одного терориста ліквідували, другий побіг геть. Я втекла, мені довелось переступати через тіла. Коли я прибігла додому, мої батьки плакали. Я була у чужій крові. Тільки я обійняла свою матір – почалась тривога", — розповіла спортсменка.

Загинуло сім людей Фото: Walla

Вже відомі імена загиблих у теракті: серед них громадянин Грузії Ілля Носадзе та жителька Яффо Надія Соколенко. Також загинула молода матір Інбар Сегев Відар, жінка своїм тілом прикрила дитину, яка була в неї на руках. 9-місячний хлопчик вижив.

Відомо, що теракт скоїли 19-річний Мухаммад Маск та 25-річний Ахмед Хімоні. Маска ліквідувала поліція, Хімоні – у лікарні із важкими пораненнями. Обидва – мешканці Хеврону, раніше їх не арештовували, один із них брав участь у демонстраціях.

Терористи потрапили на камеру спостереження Фото: Walla

Нагадаємо, теракт та атака Ірану на Ізраїль спричинили масштабний дипломатичний скандал. Очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що його країна оголосила генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон ґрата та заборонила йому в'їзд до країни.