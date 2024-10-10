"Вони замовили мене": Кадиров оголосив "кровну помсту" трьом депутатам у РФ

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що є свідки спроб замовити його ліквідацію. Також він порадив усім, хто звинувачує у стрілянині в Москві "кадирівців", висловлювати претензії одразу їхньому ватажку.

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18 вересня поблизу офісу Wildberries у Москві сталася стрілянина, поліція затримала 28 осіб. Відомо, що були жертви та приблизно 10 поранених. 9 жовтня лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що певні люди старанно виставляють призвідниками конфлікту "кадирівців".

"Якщо хтось має претензії до "кадирівців", то нехай висловлюють їх особисто мені, оскільки я є головним "кадирівцем". Глибоко помиляється той, хто вважає, що можна стравити на побутовому ґрунті цілі народи. За слова слід відповідати", — підкреслив він.

У ТАСС 10 жовтня передали, що під час наради з силовиками Кадиров згадав деяких російських чиновників та пригрозив їм.

Чеченський лідер заявив, що депутати Держдуми РФ Різван Курбанов та Бекхан Барахоєв, а також депутат Ради федерації Росії Сулейман Керімов планували його вбивство.

"Є свідки, є люди, у яких вони замовляли, питали, за скільки ви можете прийняти замовлення", — повідомив Кадиров.

Він офіційно оголосив "кровну помсту" політикам, якщо вони "не доведуть протилежне".

Перекладач медіа "Агентство", який є носієм чеченської мови, розповів, що Кадиров говорив "дуже плутано" та залишав незакінченими багато фраз. Однак, зі слів експерта, можна зробити однозначний висновок, що йдеться саме про оголошення "кровної помсти", а не лиш погрозу це зробити.

"Вони замовили мене. Щоб мене вбити… Я офіційно говорю, я офіційно заявляю кровну помсту Барахоєву, і якщо він не доведе, і Сулейману Керімову, Курбанову Різвану. Тому що я кавказець, я чеченець. Я своє повертаю додому", — дослівно сказав Кадиров.

У ЗМІ нагадали, що у 2011 році лідер Чечні оголошував про повне припинення практики "кровної помсти" на території республіки. Однак у 2020-х він сам повернувся до цієї традиції, і у 2022 році пропонував оголосити "кровну помсту" президенту України Володимиру Зеленського.

Нагадаємо, результати опитування росіян показали, що кількість згодних з проведенням мирних переговорів росте. Водночас більшість респондентів виступили категорично проти того, щоб йти на "певні поступки Україні".

Росіянин спробував пронести вибухівку в управління МВС у Смоленській області РФ. Під час його затримання двоє правоохоронців отримали контузії.