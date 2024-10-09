Зросла кількість росіян, які виступають за переговори з Україною, але віддавати захоплені території не хочуть

72% опитуваних підтримали б рішення Путіна щодо припинення війни проти України вже цього тижня. 72% виступають проти вступу України до НАТО як умови для припинення конфлікту.

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У Росії зростає кількість людей, які підтримують проведення переговорів з Україною для завершення військових дій. Про це свідчать результати опитування, проведеного "Левада-центром".

Результати свідчать, що за переговори висловилися 54% респондентів, що на 5% більше, ніж у липні. Також проти виступили 38%, що на 4% менше, ніж у липні.

72% опитуваних підтримали б рішення президента Росії Володимира Путіна щодо припинення війни проти України вже цього тижня (20% висловилися проти). Втім, лише 31% погодилися б на мир в обмін на повернення Україні її територій (60% не погоджуються).

Лише 20% готові на будь-які поступки Україні, тоді як 71% не готові.

Найкращою умовою мирної угоди є негайне припинення вогню, вважають 60% респондентів.

За результатами опитування, неприйнятним для більшості учасників вважається мир із умовами повернення захоплених територій.

Отже, більшість росіян, як і раніше, хочуть швидкого закінчення війни по поточній лінії фронту, без повернення захоплених територій, 72% виступають проти вступу України до НАТО як умови для припинення конфлікту.

Водночас 47% вважають, що війна в Україні завдає більше шкоди, ніж користі, тоді як 28% дотримуються протилежної думки.

60% росіян вважають, що "СВО" проходить успішно, тоді як 23% із цим не згодні.

Нагадаємо, що соціологи КМІС опитали 1 022 громадянина України і більшість із них не мають наміру виїжджати з країни. Серед чоловіків бажають залишитися 70% респондентів. 79% українців не погодилися б переїхати до Сполучених Штатів Америки або до однієї з країн Європи навіть за умови, що їм легко дадуть громадянство.