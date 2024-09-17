Навіть за легкого отримання громадянства: 79% українців не переїхали б до США та ЄС, — опитування

Соціологи КМІС опитали 1022 громадян України і більшість із них не мають наміру виїжджати з країни. Серед чоловіків бажають залишитися 70% респондентів.

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79% українців не погодилися б переїхати до Сполучених Штатів Америки або до однієї з країн Європи навіть за умови, що їм легко видадуть громадянство. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування проводилося в період з 1 по 6 вересня методом телефонних інтерв'ю. Загалом вдалося опитати 1022 громадян, які перебувають на підконтрольних Україні територіях віком від 18 років.

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Соціологи поставили респондентам запитання про те, чи змогли б вони переїхати до США або ЄС, якби без умов отримали паспорт. Результати виявилися такими:

79% — ні;

19% — так;

2% — важко сказати.

У вересні 2022 року результати показували, що відмовилися б від західного громадянства 91% опитаних громадян, а в жовтні 2020 року таких було 69%.

Також соціологи з'ясували, що 74% молодих українців, віком від 18 до 29 років мають намір залишатися в країні. Схожа тенденція спостерігається і серед осіб віком 30-44 роки, де таких 75%.

Більша частина українців не погодилася б переїхати до США чи Європи Фото: КМІС

Опитування КМІС показало, що близько 70% чоловіків не бажають залишати Україну, а виїхати хочуть тільки 27% опитаних громадян. Серед жінок цифри трохи вищі: 80% бажають залишитися, а 18 — мають намір переїхати.

Більша частина українців не погодилася б переїхати до США чи Європи Фото: КМІС

"Переважна більшість українських чоловіків мобілізаційного віку навіть за наявності легальних можливостей не хотіли б залишати Україну", — підсумували в КМІС.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що до 80% українців не згодні з вимогами РФ і не відмовляться від землі, НАТО та ЄС. Гарантії безпеки, отримані від країн Заходу, можуть захистити Україну від можливої наступної війни, впевнена половина українців. У серпні 2024 року вони не бажають поступатися територіями заради миру, свідчать дані соцопитування, проведеного 8-15 серпня.