Не відмовляться від землі, НАТО і ЄС: до 80% українців не згодні з вимогами РФ, — опитування

Гарантії безпеки, отримані від країн Заходу, можуть захистити Україну від можливої наступної війни, впевнена половина українців. У серпні 2024 року вони не бажають поступатись територіями заради миру, свідчать дані соцопитування, проведеного 8-15 серпня.

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Переважна більшість українців, від 60 до 80%, не погоджуються на умови для завершення війни, озвучені президентом РФ Володимиром Путіним. Вони не погоджуються з окупацією територію, дорожать вступом у НАТО та ЄС. Водночас громадяни сумніваються, чи зможе Україна довго воювати. При цьому вони пам'ятають про можливість зменшення допомоги Заходу і втрати, яких вже зазнали українці. Про результати опитування, який проводив Фонд "Демократичних ініціатив" ім. Ілька Кучеріва разом з "Центром Разумкова", ідеться у звіті, який 29 серпня з'явився на порталі установи.

Соцопитування в Україні — які результати

У описі методики проведення опитування вказано, що обсяг вибірки — 2017 осіб віком від 18 років, обраних у два етапи (спершу — випадковий відбір, потім — з урахуванням демографії). З людьми спілкувались очно у 22 областях України: відзначається, що на результати впливає виїзд і війна. Дата проведення опитування — 8-15 серпня 2024 року, похибка — 2,3%. Тема опитування — "Війна та дипломатія: як українці ставляться до можливих переговорів і гарантій безпеки".

Мирні переговори з РФ

Згідно з результатами опитування, 80% респондентів не погоджуються на втрату території України в обмін на мир з РФ. Крім того, 70% не бажають заради миру відмовлятись від НАТО та ЄС, свідчить інфографіка. Бачимо, що близько 10% погодились на втрату території, 20% — відмовляються від НАТО, і 17% — від ЄС. Питання, у якому отримали такі відповіді, складалось з трьох частин — відповідно до основних вимог Кремля.

Соцопитування в Україні - про ставлення ураїнців до вимог РФ Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Українцям також поставили одне окреме питання щодо того, чи погодяться вони на мир, якщо ціною миру буде окупація частини України. На таке поголилось майже 20% респондентів, а "проти" — до 60%.

Соцопитування в Україні - про обмін територій на мир Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Втрати України і мир

Також у соцопитуванні поцікавились, як українці співвідносять втрати, яких вже зазнала країна, та можливість мирних перемовин. З'ясувалось, що близько 30% вважають, що через втрати можна було б піти на перемовини. З іншого боку, 45% впевнені, що треба боротись далі саме тому, що втрачено надто багато. Водночас половина громадян сказали, що Україні буде важко вистояти у тривалій війні з РФ. Найбільший відсоток людей з такими поглядами — на півдні (44%).

Соцопитування в Україні - про можливості у тривалій війні Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Соцопитування в Україні - про втрати і мир Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Провина росіян

Соціологи поцікавились в українців, як вони оцінюють вклад росіян у початок та продовження війни. Майже 65% вважають, що саме громадяни РФ підштовхують Кремль до бойових дій. Майже 80% відповіли, що усі росіяни відповідальні за агресію. На інфографіці бачимо, що такої думки найбільше дотримуються у центрі України (54%). На півдні — найменше звинувачують росіян (25%).

Соцопитування в Україні - про тиск росіян на владу Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Соцопитування в Україні - про вину росіян Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Майбутня війна з РФ

Були також питання щодо можливості майбутньої війни та того, як від неї можна захиститись. Понад 60% українців впевнені, що Росія здатна напасти після того, як завершиться поточна війна. Також бачимо, що на півдні найменший відсоток людей цілком згодні з цією тезою (лише 11%). Стільки ж (60%) громадян України вірять, що гарантії безпеки захистять від потенційного вторгнення (не вказано, що саме мається під цими гарантіями — фінансування і військова допомога чи "ядерна парасолька").

Соцопитування в Україні - чи буде напад у майбутньому Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Соцопитування в Україні - про гарантії безпеки і мир Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Зазначимо, весною соціологи провели чергове опитування українців, у якому понад половина респондентів заявила, що не вірить у звільнення усіх окупованих територій. У липні відбулось ще одне опитування, у якому 44% громадян начебто погодились на мирні перемовини з Кремлем, але однаково не були згодні поступатись областями.

Нагадуємо, у серпні президент РФ Володимир Путін оголосив, що планує підготувати економіку до тривалої війни, яка тягнутиметься до 2030 року. 29 серпня український військовий розповів про нові обмеження, які запровадив Китай, і припустив, що це може бути примусом України до миру.