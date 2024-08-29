Не відмовляться від землі, НАТО і ЄС: до 80% українців не згодні з вимогами РФ, — опитування
Гарантії безпеки, отримані від країн Заходу, можуть захистити Україну від можливої наступної війни, впевнена половина українців. У серпні 2024 року вони не бажають поступатись територіями заради миру, свідчать дані соцопитування, проведеного 8-15 серпня.
Переважна більшість українців, від 60 до 80%, не погоджуються на умови для завершення війни, озвучені президентом РФ Володимиром Путіним. Вони не погоджуються з окупацією територію, дорожать вступом у НАТО та ЄС. Водночас громадяни сумніваються, чи зможе Україна довго воювати. При цьому вони пам'ятають про можливість зменшення допомоги Заходу і втрати, яких вже зазнали українці. Про результати опитування, який проводив Фонд "Демократичних ініціатив" ім. Ілька Кучеріва разом з "Центром Разумкова", ідеться у звіті, який 29 серпня з'явився на порталі установи.
Соцопитування в Україні — які результати
У описі методики проведення опитування вказано, що обсяг вибірки — 2017 осіб віком від 18 років, обраних у два етапи (спершу — випадковий відбір, потім — з урахуванням демографії). З людьми спілкувались очно у 22 областях України: відзначається, що на результати впливає виїзд і війна. Дата проведення опитування — 8-15 серпня 2024 року, похибка — 2,3%. Тема опитування — "Війна та дипломатія: як українці ставляться до можливих переговорів і гарантій безпеки".
Мирні переговори з РФ
Згідно з результатами опитування, 80% респондентів не погоджуються на втрату території України в обмін на мир з РФ. Крім того, 70% не бажають заради миру відмовлятись від НАТО та ЄС, свідчить інфографіка. Бачимо, що близько 10% погодились на втрату території, 20% — відмовляються від НАТО, і 17% — від ЄС. Питання, у якому отримали такі відповіді, складалось з трьох частин — відповідно до основних вимог Кремля.
Українцям також поставили одне окреме питання щодо того, чи погодяться вони на мир, якщо ціною миру буде окупація частини України. На таке поголилось майже 20% респондентів, а "проти" — до 60%.
Втрати України і мир
Також у соцопитуванні поцікавились, як українці співвідносять втрати, яких вже зазнала країна, та можливість мирних перемовин. З'ясувалось, що близько 30% вважають, що через втрати можна було б піти на перемовини. З іншого боку, 45% впевнені, що треба боротись далі саме тому, що втрачено надто багато. Водночас половина громадян сказали, що Україні буде важко вистояти у тривалій війні з РФ. Найбільший відсоток людей з такими поглядами — на півдні (44%).
Провина росіян
Соціологи поцікавились в українців, як вони оцінюють вклад росіян у початок та продовження війни. Майже 65% вважають, що саме громадяни РФ підштовхують Кремль до бойових дій. Майже 80% відповіли, що усі росіяни відповідальні за агресію. На інфографіці бачимо, що такої думки найбільше дотримуються у центрі України (54%). На півдні — найменше звинувачують росіян (25%).
Майбутня війна з РФ
Були також питання щодо можливості майбутньої війни та того, як від неї можна захиститись. Понад 60% українців впевнені, що Росія здатна напасти після того, як завершиться поточна війна. Також бачимо, що на півдні найменший відсоток людей цілком згодні з цією тезою (лише 11%). Стільки ж (60%) громадян України вірять, що гарантії безпеки захистять від потенційного вторгнення (не вказано, що саме мається під цими гарантіями — фінансування і військова допомога чи "ядерна парасолька").
Зазначимо, весною соціологи провели чергове опитування українців, у якому понад половина респондентів заявила, що не вірить у звільнення усіх окупованих територій. У липні відбулось ще одне опитування, у якому 44% громадян начебто погодились на мирні перемовини з Кремлем, але однаково не були згодні поступатись областями.
Нагадуємо, у серпні президент РФ Володимир Путін оголосив, що планує підготувати економіку до тривалої війни, яка тягнутиметься до 2030 року. 29 серпня український військовий розповів про нові обмеження, які запровадив Китай, і припустив, що це може бути примусом України до миру.